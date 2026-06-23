Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Quatre départs confirmés à Lommel, qui discute encore avec trois joueurs arrivés en fin de contrat. De son côté, La Gantoise se sépare d’un commun accord de son entraîneur adjoint, Timothy Derijck.

Du mouvement du côté de Lommel, l’un des promus en Jupiler Pro League, où plusieurs joueurs s’en vont. Prêté par le PSV, Robin van Duiven signe librement au Real Valladolid, Dominion Ohaka retourne dans son club nigérian du Water FC, tandis que Lautaro López rentre au Montevideo City Torque, en Uruguay.

Trois joueurs prêtés qui ne découvriront donc pas l’élite du football belge avec le SK Lommel, tandis que Filip Stevanovic, arrivé il y a deux saisons en provenance de l’équipe U21 de Manchester City, arrive en fin de contrat et n’est pas prolongé.

En outre, les contrats de Jesper Tolinsson, Rubin Seigers et Joey Pelupessy arrivent également à leur terme ce 30 juin. Dans son communiqué, le SK Lommel précise que ces trois joueurs discutent encore avec la direction et que la décision finale n’est pas encore prise les concernant.

Des départs à Lommel, Gand se sépare de son entraîneur adjoint

Cela bouge aussi du côté de La Gantoise, qui se sépare de son entraîneur adjoint Timothy Derijck (39 ans) "d’un commun accord", annonce le club buffalo dans un communiqué.





Responsable des phases arrêtées, Timothy Derijck quitte donc le staff de Rik De Mil, où est arrivé Hans Cornelis la semaine dernière. L’ancien T1 de Charleroi était déjà l’adjoint de De Mil au Mambourg.