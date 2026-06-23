Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Il est rare de voir le capitaine d'une équipe sortir pour des raisons purement sportives avant le terme d'un match. Mais contre la Norvège, Kalidou Koulbaly est complètement passé à côté de son sujet. Et, selon certaines sources, il aurait été poussé vers la sortie par certains partenaires.

"Je rêve grand. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde." Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, Kalidou Koulibaly ne cachait pas ses ambitions face à nos confrères de RMC Sport. Ce mardi matin, le retour sur terre doit logiquement être très difficile à vivre pour le capitaine d'une sélection au bord du gouffre.

En effet, Sénégal a raté son départ en Coupe du monde avec deux défaites et six buts concédés contre la France puis la Norvège, cette nuit. Si elle peut encore espérer se qualifier en cas de victoire contre l'Irak, la bande de Sadio Mané peine à convaincre, quelques semaines après avoir perdu la CAN sur tapis vert, au profit du Maroc.

Pointée comme l'un des atouts des "Lions de la Teranga" avant le tournoi, la défense est logiquement pointée du doigt. Et un homme cristallise tous les reproches, l'ancien Genkois Kalidou Koulibaly.

L'homme aux 105 sélections, passé deux saisons par le Limbourg entre 2012 et 2014, espérait célébrer son 35e anniversaire, samedi dernier, autrement qu'en distribuant des cadeaux à une attaque norvégienne qui n'en a pas rééllement besoin.

"Six buts encaissés et fautif sur cinq. Bravo Koulibaly. Merci Pape Thiaw", pouvait-on lire comme réaction sur les réseaux sociaux, où le capitaine était le plus ciblé par les partisans sénégalais.





Un remplacement demandé par Mané et Gueye ?

Sa sortie à la 72e minute et son remplacement par un milieu de terrain n'avaient pas que pour but que mettre plus de poids en attaque, alors que le Sénégal devait remonter un retard de deux buts.

Selon le média Senenews, qui cite des sources proches de la sélection, ce sont carrément deux cadres de l'équipe, Sadio Mané et Gana Gueye qui aurait insisté auprès de Pape Thiaw pour qu'il remplace son défenseur à la dérive.

Face aux médias, Kalidou Koulibaly ne s'est pas dérobé, assumant pleinement ses responsabilités. "Le football de haut niveau se joue sur des détails. L’équipe qui fait le moins d’erreurs gagne souvent. Aujourd’hui, j’ai fait beaucoup d’erreurs. C’est vraiment dommage de perdre un match comme ça. On sait que le niveau de la Coupe du monde est très élevé. On n’a pas le droit à l’erreur mais on en a fait trop pour pouvoir gagner ce match", a-t-il confié en zone mixte.