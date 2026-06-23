Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan a pris le volant et a failli commettre un accident avec une voiture de police banalisée, samedi soir. Selon son avocat, l'ancien Diable Rouge conduisait sa fille à l'hôpital après que celle-ci l'a appelée pour lui demander de l'aide.

Malgré la suspension de son permis de conduire, Radja Nainggolan a pris le volant samedi soir et a failli commettre un accident avec une voiture de police banalisée à Ranst, en banlieue anversoise, selon les informations de nos confrères de Het Gazet van Antwerpen.

L’ancien Diable Rouge s’est exprimé par l’intermédiaire de son avocat, Omar Souidi. "Radja Nainggolan n’a pas pris le volant par indifférence. Sa fille, paniquée et souffrante, l’a appelé. Elle lui a demandé de l’emmener à l’hôpital car elle n’a pas le permis", explique-t-il.

"Convaincu qu’elle avait besoin de soins médicaux, il est allé la chercher pour la conduire à l’hôpital. C’est pendant ce trajet (et après avoir brûlé un feu rouge, ndlr) qu’il a été intercepté par la police, en compagnie de sa fille."

Radja Nainggolan voulait conduire sa fille à l’hôpital

Le parquet d’Anvers a confirmé les faits et a à nouveau convoqué Radja Nainggolan devant le tribunal de police. Le joueur du Patro Eisden (38 ans) aurait été testé négatif à l’alcootest.



"La nécessité ne permet pas d’ignorer la loi", a reconnu son avocat Omar Souidi, qui espère toutefois la clémence du tribunal après tous les déboires judiciaires qu’il a connus depuis le début de sa carrière.