Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police
Photo: © photonews
Deviens fan de Patro Eisden Maasmechelen! 90

Interdit de conduire, Radja Nainggolan a pris le volant et a failli commettre un accident avec une voiture de police banalisée, samedi soir. Selon son avocat, l'ancien Diable Rouge conduisait sa fille à l'hôpital après que celle-ci l'a appelée pour lui demander de l'aide.

Malgré la suspension de son permis de conduire, Radja Nainggolan a pris le volant samedi soir et a failli commettre un accident avec une voiture de police banalisée à Ranst, en banlieue anversoise, selon les informations de nos confrères de Het Gazet van Antwerpen.

L’ancien Diable Rouge s’est exprimé par l’intermédiaire de son avocat, Omar Souidi. "Radja Nainggolan n’a pas pris le volant par indifférence. Sa fille, paniquée et souffrante, l’a appelé. Elle lui a demandé de l’emmener à l’hôpital car elle n’a pas le permis", explique-t-il.

"Convaincu qu’elle avait besoin de soins médicaux, il est allé la chercher pour la conduire à l’hôpital. C’est pendant ce trajet (et après avoir brûlé un feu rouge, ndlr) qu’il a été intercepté par la police, en compagnie de sa fille."

Radja Nainggolan voulait conduire sa fille à l’hôpital

Le parquet d’Anvers a confirmé les faits et a à nouveau convoqué Radja Nainggolan devant le tribunal de police. Le joueur du Patro Eisden (38 ans) aurait été testé négatif à l’alcootest.


"La nécessité ne permet pas d’ignorer la loi", a reconnu son avocat Omar Souidi, qui espère toutefois la clémence du tribunal après tous les déboires judiciaires qu’il a connus depuis le début de sa carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Van Duiven - Ohaka - Lopez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Van Duiven - Ohaka - Lopez

10:30
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

09:10
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

07:40
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

07:20
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

07:00
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

05:00
Le suspense est terminé : Wouter Vrancken a choisi son prochain club

Le suspense est terminé : Wouter Vrancken a choisi son prochain club

23:15
1
Un ancien entraîneur du Porto dans le viseur d'Anderlecht ?

Un ancien entraîneur du Porto dans le viseur d'Anderlecht ?

23:02
"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22:30
Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

22:00
Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

Un record de plus : Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

21:30
"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

"Très déçu d'avoir abandonné l'équipe" : Nathan Ngoy s'explique après son carton rouge

21:00
Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

Max Crocombe, l'homme que les Diables devront battre : dans ce Mondial, les gardiens méconnus sont à la fête

20:40
Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

20:06
2
"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

18:30
Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

19:15
L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

19:00
À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

18:45
OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

18:30
Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

18:00
1
"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

17:30
2
"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

17:00
Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

16:30
2
Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

16:00
1
OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

14:56
La première vraie erreur de Rudi Garcia ? Avis

La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

15:30
4
LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

15:12
Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

14:00
Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

13:00
La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

12:30
12
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

12:00
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

11:40
3
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved