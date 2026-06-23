C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

Muzamel Rahmat
F Chl et Muzamel Rahmat
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C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !
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Anderlecht regarde du côté du Portugal pour trouver son futur entraîneur. Après Lino Godinho, un autre technicien est cité parmi les candidats. Vítor Bruno, ancien entraîneur du FC Porto, ferait partie des profils suivis par les dirigeants.

Loïc Woos

C'est fait pour Vitor Bruno à Anderlecht !

Ce n'est pas encore officiel, mais Vitor Bruno a bel et bien signé son contrat au RSC Anderlecht. L'entraîneur portugais est actuellement dans la capitale où sa présentation pour les réseaux sociaux est tournée.

Arrivé ce mardi, l'ancien adjoint de Sergio Conceição à FC Porto, devenu ensuite entraîneur principal pendant six mois, est donc l'entraîneur choisi par Antoine Sibierski, après maintes semaines de réflexion, pour ramener le Sporting d'Anderlecht au sommet du football belge. Une lourde tâche pour un entraîneur tout de même inexpérimenté, qui aura directement du pain sur la planche avec le deuxième tour préliminaire de l'Europa League prévu fin juillet.

Anderlecht est proche d'un accord avec cet ancien entraîneur de Porto

La DH annonce que si tout se passe comme prévu, le nouvel entraîneur d'Anderlecht sera Vitor Bruno. Les négociations entre Antoine Sibierski, le nouveau patron sportif d'Anderlecht et l'ancien adjoint de Sergio Conceiçao à Porto seraient entrées dans la dernière ligne droite. Un accord serait sur le point d'être trouvé.

Vitor Bruno, qui n'a plus entraîné de club depuis son éphémère passage dans le costume de T1 de Porto, voici un an et demi, succèderait donc à Jérémy Taravel qui reprendrait un rôle d'adjoint. C'est en tout cas sous la direction de ce dernier que les "Mauves" ont repris les entraînements ce lundi. 

 

Anderlecht regarde du côté du Portugal pour trouver son futur entraîneur. Après Lino Godinho, un autre technicien est cité parmi les candidats. Vítor Bruno, ancien entraîneur du FC Porto, ferait partie des profils suivis par les dirigeants.

Après Lino Godinho, un autre entraîneur portugais est cité à Anderlecht. Selon nos confrères de la Dernière Heure, Vítor Bruno fait lui aussi partie des candidats pour succéder à Besnik Hasi. Le profil de ce technicien de 43 ans plaît beaucoup en interne, même si les dirigeants n'ont encore signé aucun accord.

Taravel comme intérimaire pour le moment

Tant que ce dossier n'est pas bouclé, la direction bruxelloise doit s'organiser pour la reprise. C'est donc Jérémy Taravel qui va assurer l'intérim pour diriger les premières séances physiques et tactiques des Mauves sur les terrains d'entraînement.

Pour Bruno, ce poste en Belgique serait l'occasion de rebondir après sa toute première expérience comme entraîneur principal. Cet ancien joueur du monde amateur n'a en dirigé que 29 rencontres à la tête du FC Porto, après avoir passé des années dans l'ombre comme adjoint.

Les anciens s'en souviennent

Le public bruxellois avait pu observer sa méthode de travail et son système de jeu de très près. C'est lui qui gérait Porto lors du match nul 2-2 décroché face à Anderlecht en Europa League, quelques semaines seulement avant son renvoi.

Cette quête d'un entraîneur s'inscrit dans la restructuration globale menée par le directeur sportif Antoine Sibierski. Le club, qui vient d'officialiser le retour de Jean Kindermans, souhaite retrouver son identité historique. L'objectif sera de s'appuyer sur le centre de formation pour relancer le projet sportif.

Le directeur de l'académie a vu éclore sous ses ordres des joueurs comme Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, Vincent Kompany, capitaine emblématique de Manchester City et de la Belgique. C'est aussi lui qui a accompagné le développement de Youri Tielemans et Jérémy Doku. Sans oublier d'autres talents de cette génération dorée d'Anderlecht comme Dennis Praet ou Anthony Vanden Borre.

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