C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

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Anderlecht regarde du côté du Portugal pour trouver son futur entraîneur. Après Lino Godinho, un autre technicien est cité parmi les candidats. Vítor Bruno, ancien entraîneur du FC Porto, ferait partie des profils suivis par les dirigeants.