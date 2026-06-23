Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

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Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

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La statue de Cristiano Ronaldo est-elle en passe d'être déboulonnée ? Selon le sondage d'un important quotidien sportif portugais, une majorité de supporters ne veulent pas qu'il soit dans le onze contre l'Ouzbékistan.

Cristiano Ronaldo est de nouveau au cœur de toutes les attentions à quelques heures du deuxième match en Coupe du monde du Portugal, à 19 heures contre l'Ouzbékistan.

Après une entrée en matière ratée contre la RDC et le partage 1-1, de nombreux commentaires sont tombés sur la tête du quintuple Ballon d'or, coupable de phagocyter la fluidité du jeu portugais en concentrant tout autour de sa personne. 

Surtout que CR7, qui aime généralement valoriser ses statistiques pour prouver son excellence, ne peut pas s'appuyer sur celles des grands tournois. En effet, lors de ces derniers, Cristiano Ronaldo reste sur 10 matchs et 33 tirs sans trouver la faille. Il faut donc remonter au premier match du Mondial 2022, contre le Ghana, pour trouver trace d'un but de Cristiano Ronaldo. Et c'était sur pénalty. 

Toujours et trop au cœur de l'attention

Le cas de Cristiano Ronaldo cristallise tellement l'attention que João  Neves a eu droit à une vague d'insultes sur les réseaux sociaux de la part des groupies de la légende portugaise. "On sait ce que Cristiano a fait pour notre sélection et pour le football", a déclaré le milieu de terrain du PSG. "Mais, en ce moment, je sens de son côté et de celui de l’équipe, qu’il est l’un des nôtres, qu’il est un joueur de plus pour aider l’équipe, il n’est pas différent des autres. Il est là pour apporter sa contribution, comme tout le monde. Il a très bien joué, toute l’équipe a fait un excellent match." 

Des propos plein de langue de bois comme savent si bien les prononcer les footeux, mais qui manifestement n'ont pas eu le même écho parmi les défenseurs du capitaine de la "Seleçao das Quinas".

Ramos plébiscité par A Bola

Aujourd'hui, le quotidien portugais A Bola a sollicité ses lecteurs en leur demandant de composer leur onze idéal pour le deuxième match face à l'Ouzbékistan. Et parmi les tendances de cette consultation qui n'est pas un sondage officiel, c'est l'absence de CR7 qui ressort.

L'attaquant quadragénaire ne figure ni dans le onze des lecteurs ni dans celui de la rédaction d'A Bola. Les votants préfèrent que Gonçalo Ramos, l'attaquant de Paris, soit aligné en pointe pour ce duel. 

On doute cependant que le diplomate Roberto Martinez, qui serait en outre en négociations contractuelles avec le club de Cristiano Ronaldo, ne décide de suivre l'avis du public et de déboulonner la statue de l'idole.

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