Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard reprend les entraînements ce jeudi 25 juin et verra probablement son staff technique renforcé par la présence d'un ancien joueur : Jonathan Legear.

Il y a deux ans, Jonathan Legear rangeait les crampons à 37 ans, après une dernière pige à Verlaine, en D2 FFA. Un club où il avait aussi assuré le début de sa reconversion en multipliant les casquettes : directeur sportif, entraîneur adjoint, enraîneur principal par intérim et même joueur de l'équipe réserve.

En mars 2025, il annonçait son départ du club amateur afin de parfaire sa formation d'entraîneur et avec pour ambition d'intégrer un jour une structure professionnelle. Cette structure pourrait donc bien être le Standard.

Déjà sollicité pour l'Académie

Jonathan Legear avait déjà été contacté par son club formateur pour intégrer l'Académie SL16, mais c'est finalement au sein du staff de Vincent Euvrard qu'il devrait effectuer son retour chez les "Rouches".

Selon La DH, un accord serait proche entre le Standard et Legear, même si la direction, sollicitée par le média, n'a pas souhaité confirmer l'information.

Le Standard reprendra les entraînements ce jeudi et l'on verra si Jonathan Legear accompagnera José Jeunechamps et Frédéric Stilmant, les deux assistants d'un Vincent Euvrard orphelin de Gunther Vandenbroeck, qui l'avait épaulé tant à OHL qu'à Dender. L'ancien éphémère "Diable rouge" devrait avoir pour mission d'encadrer des attaquants qui ont souvent manqué d'efficacité lors du défunt exercice, malgré un mieux au cours des Europe playoffs.





En charge des attaquants

Formé au Standard qu'il "trahira" pour rejoindre l'ennemi héréditaire anderlechtois, Jonathan Legear reviendra à Sclessin en 2014 et y restera jusqu'à janvier 2018. Une période lors de laquelle, souvent blessé ou hors forme, il ne jouera que 34 fois pour 4 buts et 4 assists, toutes compétitions confondues.

Outre le Standard, ainsi que Verlaine et Anderlecht évoqués plus haut, Jonathan Legear a aussi porté les couleurs de nombreux clubs. De l'improbable Terek Grozny, en Tchétchénie, à Visé, en passant par le FC Malines, Blackpool, Saint-Trond et Adana Dermispor.