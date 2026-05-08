Trois suspendus, mais deux retours cruciaux : l'Union a digéré sa défaite...loin du centre d'entraînement

L'Union veut passer à autre chose après la défaite du week-end dernier à Saint-Trond. David Hubert a fait le point sur la situation en conférence de presse.

Au Stayen, l'Union n'a subi que sa deuxième défaite de 2026 : seul le Bayern était parvenu à la battre cette année. Mais c'est une défaite qui a fait mal, après tous les efforts consentis pour tenir à dix contre onze pendant près d'une heure et demi. D'autant plus que le moneytime mal négocié a permis au Club de Bruges de prendre la tête du classement.

Pour digérer tout cela, les Saint-Gillois ont profité d'un dîner ensemble, loin du centre d'entraînement, pour retrouver le sourire et la joie d'être ensemble. "On voulait se ressourcer et faire le plein d’énergie. Tout est encore en jeu dans les semaines à venir, et on veut en faire quelque chose de beau", explique David Hubert en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

Un puzzle contre Malines, mais David Hubert a des pièces de rechange

Ce week-end, c'est contre Malines qu'il faudra relever la tête. Cela sera sans Christian Burgess, Kevin Mac Allister et Adem Zorgane, tous trois suspendus. Mais David Hubert ne s'inquiète pas outre mesure : "L'équipe a déjà disputé 50 matchs cette saison. Autant dire qu'il serait illusoire de penser pouvoir toujours aligner les mêmes joueurs tout le temps".

Au rayon des bonnes nouvelles, Mateo Biondic et Besfort Zeneli ont fait leur retour à l'entraînement. Le premier cité pourrait permettre à Guilherme Smith de reprendre sa place comme piston au détriment d'Ousseynou Niang, le second pourrait pallier la suspension de Zorgane, même si Rob Schoofs a lui aussi une carte à jouer aux côtés de Kamiel Van de Perre.



En défense, David Hubert va devoir innover pour remplacer Kevin Mac Allister et Christian Burgess. Fedde Leysen (monté à la place de l'Argentin) devrait faire son retour comme titulaire, accompagné par Massiré Sylla, qui devra se faire pardonner du penalty concédé en toute fin de rencontre samedi dernier.