🎥 La belle histoire : un jeune de 16 ans offre la victoire à Lens et qualifie le club pour la Ligue des champions sur son premier ballon en professionnel

Mezian Mesloub, jeune joueur du RC Lens âgé de 16 ans, a offert la victoire à son équipe contre Nantes pour ses débuts en Ligue 1 ce vendredi soir (1-0). Un but inscrit seulement 18 secondes après son entrée en jeu !

C'est une histoire digne d'un conte de fées. Mezian Mesloub n'aura pas pu vraiment rêver mieux pour ses grands débuts dans le championnat français à seulement 16 ans. Le joueur né en 2009 permet au RC Lens de toujours rêver d'un éventuel titre en fin de saison.

FT | Mezian Soares (16) marque 1️⃣9️⃣ secondes après ses débuts en pro et permet à Lens d’encore croire au titre. 🏆💭 #RCLFCN pic.twitter.com/28K6JaMSlr — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 8, 2026

Son père, Walid Mesloub, ancien joueur du RC Lens, s'est exprimé en zone mixte après la rencontre selon Horizon Actu. Il était évidemment ravi : "Je ressens énormément de fierté. Énormément de fierté, déjà en tant que papa, de le voir fouler cette pelouse que j’ai aussi foulée auparavant, quand il était tout petit. Et de le voir entrer sur le terrain, déjà d’être dans le groupe, c’était quelque chose de fort."

"J’attendais ce petit moment où il puisse s’exprimer sur le terrain. Et heureusement pour lui, ça s’est super bien passé, avec une belle qualification au bout. Donc, une belle fête. Je pense que ça va rester gravé", a-t-il ajouté.

À la fin de la rencontre, le joueur a pu célébrer avec le public lensois. Il a été aperçu en train de faire un clap avec les supporters. Un moment qui restera évidemment à jamais gravé dans sa mémoire.





Mezian Mesloub (2009) a passé UNE SOIRÉE DANS LES ÉTOILES 🤩



À 16 ans, il marque pour son premier match en pro, qualifie son club en Ligue des champions, lance le clapping avec Bollaert… 👦❤️💛



Et ce visage d’enfant… DINGUE ! 💎



🎥 @ligue1plus pic.twitter.com/LaGw51QH9E — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2026



Lens est qualifié pour la Ligue des champions

Et en plus de garder son équipe dans la course au titre, il est important de noter que cette victoire du RC Lens face à Nantes (1-0) permet au club d'être officiellement qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le club retrouvera donc la Coupe d'Europe après une saison sans disputer la moindre compétition européenne. Lors de la saison 2023-2024, le RC Lens avait déjà disputé la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2002-2003.