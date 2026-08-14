Benfica devancé ? L'appel de la Premier League pour Lucas Stassin

Lucas Stassin pourrait quitter l'AS Saint-Etienne cet été. Plusieurs clubs étaient déjà intéressés et un nouveau vient d'entrr dans la danse : Hull City, promu en Prmier League. Le SL Benfica continue de suivre la situation avec attention.

Après une saison complète en Ligue 2 et une première montée au jeu d'un peu plus d'une demi-heure lors de cette cuvée 2026-2027, Lucas Stassin pourrait quitter l'AS Saint-Etienne avant la fin du mercato estival.

Ce n'est un secret pour personne, l'ancien jeune attaquant du Sporting d'Anderlecht, qui avait été prêté à Westerlo, souhaite retrouver un club de première division et aurait déjà pu partir l'été dernier à la suite de sa saison à douze réalisations en Ligue 1, mais Saint-Etienne avait demandé une indemnité très conséquente qui avait refroidi tous les prétendants.

Une saison à onze buts et huit passes décisives plus tard, l'avant-centre de 21 ans, Diable Rouge à une reprise, attire toujours autant les convoitises, et les Verts seraient désormais plus enclins à le laisser partir après avoir loupé la montée, objectif qui était la principale raison de l'envie absolue de conserver Stassin au Stade Geoffroy-Guichard l'été dernier.

Hull City courtise Lucas Stassin

Depuis plusieurs jours désormais, le club de Benfica est mentionné comme candidat intéressé. Le géant portugais suit la situation de notre compatriote avec attention, mais n'est pas encore passé à l'action.

Une attitude qui pourrait lui valoir d'être devancé par un autre prétendant qui vient d'entrer dans la course et qui serait, lui, décidé à signer Lucas Stassin assez rapidement. Selon les informations de nos confrères français de Foot Mercato, c'est Hull City, promu en Premier League, qui vient déjà de claquer 45 millions d'euros sur deux défenseurs ces derniers jours, qui se montrerait intéressé.





Les deux clubs auraient déjà entamé des pourparlers et auraient avancé dans les négociations du transfert, dont l'indemnité pourrait se rapprocher des 15 millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt. Une indemnité abordable pour le club anglais.