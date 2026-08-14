"Anderlecht n'a jamais été une option pour Romelu Lukaku"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Anderlecht n'a jamais été une option pour Romelu Lukaku"
Photo: © photonews
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Les supporters du RSC Anderlecht sont, pour certains, furieux qu'il ait choisi de rejoindre la Turquie plutôt que de revenir "à la maison", comme il le promet depuis longtemps. Mais cet été, ce n'était pas une option. L'avocat de Lukaku l'a confirmé.

Nous l'avions écrit avant même que l'on évoque une signature de Romelu Lukaku au Fenerbahçe : un retour cet été à Anderlecht était utopique. Les chances que cela se réalise était minuscules, même si le 0% n'existe jamais en football.

Bien vite, c'est une signature en Turquie qui s'est dessinée pour le joueur, bien décidé à jouer la Champions League et profiter d'un dernier gros contrat avant - cela reste son projet - de revenir au RSC Anderlecht. Lukaku évoluera au Fenerbahçe, a priori pour une saison, et a donné ce vendredi sa première conférence de presse.

L'avocat de Lukaku confirme : pas de contacts avec Anderlecht

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, c'est désormais l'avocat de Romelu Lukaku, Sébastien Ledure, qui a confirmé que l'option RSCA n'a jamais été pour cet été. "La direction et Marc Coucke le savent aussi. Un retour n'a jamais dans les tuyaux cet été. Ca n'a jamais été une option. Pour Romelu, c'était important de réaliser ce dernier transfert et de rester actif au plus haut niveau", affirme-t-il.

C'est notamment pour cela qu'Atlanta United et la MLS ont essuyé un refus poli : Romelu Lukaku ne souhaitait pas quitter l'Europe, ni le haut niveau. Or, Fenerbahçe, avec son noyau rempli de stars et une saison à venir en Champions League, reste le haut niveau.

Lire aussi… Giulian Biancone a joué les recruteurs pour Anderlecht : "Je lui ai dit de venir, qu'on allait s'éclater"
Cela ne signifie pas que l'attaquant ne reviendra pas dans son club de coeur - nous l'expliquions également. "Le moment d'un retour à Anderlecht viendra", conclut Sébastien Ledure. L'échéance la plus plausible est désormais l'été prochain, après son année de contrat en Turquie. Il pourra alors respecter sa promesse, lui qui avait assuré "vouloir jouer encore un grand tournoi avec les Diables, en tant que joueur d'Anderlecht" : ce serait l'Euro 2028. 

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