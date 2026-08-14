La RAAL s'offre un international en guise de 15e recrue estivale !

La RAAL n'en a pas encore fini avec le mercato estival. Les Loups ont accueilli une quinzième recrue : Zsombor Gruber, un jeune attaquant international hongrois qui débarque de Ferencvaros.

La RAAL a annoncé ce vendredi matin la signature de l'attaquant hongrois Zsombor Gruber (21 ans), qui débarque à titre définitif en provenance du Ferencvaros. Il s'est engagé pour trois saisons à l'Easi Arena, avec une saison supplémentaire en option.

Gruber, formé à la prestigieuse Puskas Academy, a rejoint Ferencvaros, club le plus titré du pays, en 2024. Il y a disputé 58 matchs, inscrivant 11 buts et délivrant 12 passes décisives. Avant cela, le Hongrois était passé par le FC Bâle, où il a marqué 9 buts en 19 matchs pour l'équipe U18 : La Louvière ne sera donc pas sa première expérience internationale.

Un attaquant international à la RAAL

Zsombor Gruber est également international et compte trois caps avec l'équipe nationale de Hongrie. Il a inscrit son premier but en qualifications pour la Coupe du Monde 2026 lors d'une rencontre face à l'Arménie.

"Notre Meute est heureuse d’accueillir un nouvel attaquant en ce début de saison 2026/27 ! L’attaquant hongrois Zsombor Gruber (21 ans) nous rejoint pour les trois prochaines années, assorties d’une option pour une année supplémentaire.

Formé du côté de la Puskás Akadémia avant de tenter l’aventure en Suisse chez les U21 du FC Bâle, Zsombor a effectué une majeure partie de sa carrière à Ferencváros, où il a foulé la pelouse à près de 60 reprises. Avant cela, il a également fait le bonheur de Zalaegerszeg et du MTK Budapest, en prêt.





International hongrois à trois reprises, Zsombor a même inscrit un but avec l’équipe nationale face à l’Arménie, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

À son palmarès, on retrouve également une Coupe de Hongrie et un titre de champion dans son pays natal".