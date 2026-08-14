"Quatre à six semaines" avant que Romelu Lukaku puisse jouer ? "C'est beaucoup trop long !"

Romelu Lukaku a donné sa première conférence de presse en tant que joueur de Fenerbahçe. L'attaquant a encore insisté sur ses liens avec la Turquie, mais a aussi contredit son directeur sportif, qui estime qu'il aura besoin de 'quatre à six semaines" pour jouer.

L'arrivée de Romelu Lukaku en Turquie s'est faite en grande pompe. L'attaquant belge a été transféré en provenance du Napoli, où il n'était plus en odeur de sainteté, et a signé jusqu'en fin de saison (avec une option pour une saison supplémentaire). Après avoir été accueilli comme une star à l'aéroport, Lukaku a donné sa première conférence de presse à Istanbul.

Avant qu'il s'exprime, c'est son directeur sportif, Oğuz Çetin, qui a évoqué sa signature et a notamment souligné qu'il fallait être patient avec la nouvelle recrue du Fener. "Concernant sa forme physique, nous ne pouvons pas faire de miracles", estime Çetin. "Il y a une marche à suivre pour qu'il soit à 100% et cela peut prendre 4 à 6 semaines".

Romelu Lukaku affirme qu'il est prêt à jouer

Des propos auxquels n'adhère pas vraiment Romelu Lukaku. "Quatre à six semaines ? C'est bien trop long (rires). Je suis déjà prêt, je me sens au top de ma forme. Je ne suis pas blessé, hein. Je me suis déjà entraîné avec le groupe hier", souligne le nouvel attaquant de Fenerbahçe. "L'objectif est que je joue la semaine prochaine".

Ce samedi risque donc d'arriver trop tôt, ce qui décevra Lukaku puisque Fenerbahçe se déplace pour l'occasion à Gençlerbirligi, le club où son père Roger Lukaku a évolué en 1996-1997. Les symboles, cependant, sont déjà nombreux, comme l'a encore rappelé le Diable Rouge.

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"Le dernier but de mon père en Turquie a été marqué contre Fenerbahçe, et le seul match que j’ai joué en Turquie, c’était dans le stade de Fenerbahçe, contre l’équipe nationale turque. Jouer pour Fenerbahçe, c’est quelque chose dont j’avais besoin", affirme Lukaku, qui assure que la Turquie est "sa deuxième maison".