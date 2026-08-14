Lourde sanction confirmée en appel pour le Standard après les débordements du choc wallon

Ce vendredi, le Conseil disciplinaire de l'Union belge a annoncé son verdict dans le dossier des débordements lors du choc wallon, en mai dernier. Le Standard et le Sporting Charleroi sont sanctionnés.

Dans un communiqué officiel, le Standard de Liège a révélé le verdict du comité disciplinaire de l'Union Belge à la suite des événéments du 24 mai dernier lors du choc wallon entre les Rouches et le Sporting Charleroi.

Le communiqué du Standard

"Le Conseil Disciplinaire, statuant en degré d’appel, a rendu sa décision ce vendredi en début d’après-midi.

L’instance d’appel retient l’utilisation de matériel pyrotechnique, le jet de différents objets, des incidents dans la tribune ainsi qu’à l’extérieur du stade et l’invasion du terrain par des supporters du club suite à la célébration de la victoire par les joueurs de l’équipe adverse.

Elle rejette l'argument du Standard de Liège qui contestait sur base du Règlement RBFA l’application de la « responsabilité objective » dans d’autres cas que le racisme et les comportements discriminants.

Le Conseil Disciplinaire motive la sanction prononcée en soulignant d’une part, la gravité des faits et d’autre part, les différentes démarches entreprises par le club « qui sont des pas dans la bonne direction ».





Outre une amende de 10.000€, l’instance disciplinaire :

- révoque le sursis accordé par la décision du 12/12/2025 si bien que le huis clos partiel (blocs E3, D3 et F3 de la T3) sera effectif lors de la rencontre contre le R. Antwerp FC (samedi 5 septembre).

- impose au Standard de Liège l’obligation de disputer 3 matches à domicile de son équipe première à huis clos (total) dont 1 effectif (match contre le Sporting de Charleroi, le week-end du 9-10-11 octobre) et 2 assortis du sursis avec une période probatoire jusqu’au 13/08/2027.

La Direction du club prend acte des sanctions prononcées, ne fera pas actuellement d'autres commentaires et elle s’entretiendra avec les représentants de la Famille des Rouches avant la prochaine rencontre à domicile".

Le Standard se voit donc infliger un match à domicile à huis-clos, tout comme le RCSC. En cas de récidive, les Rouches seront sanctionnés de deux matchs supplémentaires, et Charleroi trois.