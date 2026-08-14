Fabrizio Romano le confirme aussi : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise

Tout le monde l'annonçait déjà et pour une fois, Fabrizio Romano aura été le dernier sur la balle. Mais le gourou du mercato confirme désormais que Anan Khalaili s'en va : l'Israélien quitte l'Union Saint-Gilloise et va s'engager à Crystal Palace.

Tout le monde sait depuis plusieurs semaines qu'Anan Khalaili ne sera plus un joueur de l'Union Saint-Gilloise au terme de ce mercato. Sa visite médicale manquée à l'Inter Milan, causée par les régulations très strictes en matière de soucis cardiaques en Italie, n'était qu'un contretemps.

Désormais, c'est une certitude : Anan Khalaili quitte l'Union Saint-Gilloise et va rejoindre la Premier League. Un accord total a été trouvé entre toutes les parties pour un transfert du latéral israélien à Crystal Palace. Plusieurs sources l'avaient déjà confirmé ces derniers jours.

Romano confirme à son tour pour Khalaili à Crystal Palace

Mais c'est désormais "la" source la plus citée du mercato, à savoir le gourou des transferts Fabrizio Romano, qui le confirme. Anan Khalaili, 21 ans, quitte l'Union Saint-Gilloise pour Crystal Palace contre une somme que le journaliste italien annonce être de 21 millions de livres - soit environ 24,5 millions d'euros.

🚨🔴🔵 Crystal Palace complete all formal steps for Anan Khalaili deal with Union St Gilloise.



£21m fee agreed and paperwork set to be submitted as #CPFC sign new right wing back.



Khalaili didn’t pass the medical at Inter but will now join Palace. pic.twitter.com/WyxjOtmsee — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

C'était déjà le montant évoqué par Nicolò Schira, qui mentionnait également des bonus pouvant rapporter jusqu'à 30 millions au total à la RUSG. Anan Khalaili devrait s'engager jusqu'en 2031 à Crystal Palace, qui avait terminé 15e de Premier League la saison passée.



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Une belle vente pour l'Union Saint-Gilloise, qu'Anan Khalaili avait rejoint en 2024 contre 6,5 millions d'euros en provenance du Maccabi Haïfa. Il aura disputé 101 matchs depuis, pour 8 buts et 11 passes décisives.

Anan Khalaili deviendra, une fois le transfert officiel, le plus gros transfert sortant de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise, dépassant la vente de Franjo Ivanovic à Benfica (22,8 millions d'euros) et celle de Victor Boniface au Bayer Leverkusen (22,6 millions d'euros).

L'élimination en Ligue des Champions pourrait avoir des conséquences sur la fin de mercato de l'USG. Philippe Bormans avait cependant relativisé dans la foulée du match à Bodo/Glimt. Réponse dans les semaines à venir, car l'Union va aussi vouloir se renforcer suite à ce départ de Khalaili.