Décisif en Europe, un Diable Rouge répond clairement aux rumeurs de départ

Décisif est peut-être un grand mot car Benfica avait déjà écrasé Hearts 6-1 au match aller. Mais Dodi Lukebakio a marqué le seul but de son équipe lors du match retour. Il en a profité, après la rencontre, pour confirmer qu'il restait au Portugal.

Benfica avait d'ores et déjà assuré la qualification lors du match aller en claquant un 6-1 sans appel à Hearts of Midlothian, le nouveau club de Wouter Vrancken. Le suspens était inexistant au match retour, mais Benfica est resté sérieux et a arraché un partage (1-1) en Ecosse.

Un résultat obtenu grâce à un but de Dodi Lukebakio, titulaire. Hearts espérait l'emporter via Tómas Bent Magnússon, mais Lukebakio a répondu au but d'ouverture presque immédiatement. Le score n'a ensuite plus bougé (1-1), confirmant sans surprise la qualification du club portugais pour le dernier tour qualificatif.

Lukebakio n'a rien vu de négatif

Dodi Lukebakio a gardé un bon sentiment du match malgré ce partage un peu frustrant après la démonstration du match aller . "Un déplacement est toujours difficile", a-t-il confié à Sport TV. "Pendant les rencontres, il y a toujours des hauts et des bas".

"Évidemment, tout n'a pas été parfait, mais nous sommes encore en plein processus et nous travaillons dur pour nous améliorer. Nous n'avons pas perdu, donc il n'y a rien de négatif à dire sur le match', estime Dodi Lukebakio après la rencontre.

Dodi Lukebakio a rejoint Benfica à l'été 2025. Les Lisboètes l'ont alors recruté pour 20 millions d'euros en provenance de Séville. Sa première saison au Portugal a été ternie par une fracture de la cheville, et des rumeurs faisaient état d'un départ. Des rumeurs fermement niées par l'intéressé.





"Les rumeurs concernant un transfert sont fausses. Je reste concentré. Bien sûr, j'aimerais rester à Benfica", a-t-il déclaré clairement. Reste à voir si le club lisboète est du même avis et conservera Dodi Lukebakio, de retour d'une Coupe du Monde 2026 frustrante avec les Diables Rouges.