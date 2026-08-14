Officiel : voilà le nouveau milieu défensif du Standard

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Officiel : voilà le nouveau milieu défensif du Standard
Photo: © photonews
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C'est officiel : Ryan Fosso est le nouveau milieu défensif du Standard de Liège. Il devrait être l'une des dernières recrues des Rouches cet été.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Ryan Fosso (24 ans) est la nouvelle recrue du Standard de Liège dans l'entrejeu. Le milieu de terrain camerounais du Sturm Graz s'est engagé à Sclessin jusqu'en 2029. 

Né à Lugano, ce n°6 revient dans une région qu'il connaît puisque de 2024 à janvier 2026, il a évolué au Fortuna Sittard, à un jet de pierre de Liège. En janvier dernier, il signait à Sturm Graz, où il ne sera resté que six mois.

Ryan Fosso "a senti que c'était le bon choix" 

"Quand le Standard de Liège m'a contacté, j'ai senti que c'était le bon choix pour moi à ce moment de ma carrière. Je me réjouis de commencer cette nouvelle aventure dans ce grand club et de mettre mes qualités au service de l'équipe", a déclaré Ryan Fosso via le site officiel du Matricule 16.

Marc Wilmots, lui, se réjouit de pouvoir compter sur cette nouvelle recrue :  "Ryan est un milieu récupérateur mobile avec un bon volume de jeu. Il a une saine agressivité, de l’expérience et va apporter de l’équilibre dans notre équipe", déclare le directeur sportif des Rouches. 

C'est la deuxième recrue du Standard en provenance de Sturm Graz cet été : Dimitri Lavalée, ancien de la maison, a également signé à Sclessin. Malheureusement pour ce dernier, il n'a pas pu partager les terrains avec Ryan Fosso, ayant manqué toute la deuxième partie de saison en raison d'une rupture des ligaments croisés dont il se remet à peine. 

Lire aussi… Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ?

Notons qu'un peu plus tôt cet été, le nom de Ryan Fosso avait été brièvement cité comme étant suivi par le Sporting d'Anderlecht. Il a finalement privilégié le Standard. Dans l'autre sens, Lukas Ambros, lui, était cité au Standard, mais a opté pour le RSC Anderlecht !

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