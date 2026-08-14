Vincent Kompany, l'argument du Bayern : "Depuis son arrivée..."

Ismael Saibari a signé au Bayern Munich cet été en parallèle d'une Coupe du Monde très réussie. L'attaquant international marocain a notamment été séduit à l'idée de jouer sous les ordres de Vincent Kompany.

Alors que la Coupe du Monde 2026 battait encore son plein, le Bayern Munich s'est offert l'une des sensations du tournoi : l'attaquant du Maroc Ismael Saibari (25 ans), formé en partie au RSC Anderlecht avant de passer par le KRC Genk et de signer au PSV Eindhoven en 2020.

Aux Pays-Bas, Saibari aura disputé 142 matchs pour 42 buts inscrits, et restait sur une excellente saison 2025-2026. Il a ensuite confirmé sous les ordres de Mo Ouahbi à la Coupe du Monde, inscrivant trois buts lors de la phase de poules.

Saibari a été convaincu par Kompany

Dans la foulée de la qualification pour les 8e de finale face aux Pays-Bas, le Bayern Munich confirmait le transfert d'Ismael Saibari, qui a donné une conférence de presse cette semaine. Il a notamment évoqué le plaisir que c'était de travailler avec Vincent Kompany.

"Le style de jeu du Bayern me convient. Ils m'ont donné confiance pour me développer. Depuis l'arrivée de Vincent Kompany, le Bayern joue de manière très intense, j'ai pu en faire l'expérience moi-même la saison passée", se rappelle le Belgo-Marocain.



Saibari avait en effet affronté le Bayern en Champions League, et marqué le seul but de son équipe lors d'une défaite 1-2 en janvier dernier. "J'aime ce style de jeu et je me réjouis de relever ce défi", affirme le Lion de l'Atlas, qui compte 35 caps pour 12 buts avec le Maroc.