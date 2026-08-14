Le nouveau joueur le plus cher de la RAAL : le capitaine de l'équipe de France U19 signe chez les Loups

Capitaine de l'équipe de France U19, Marius Courcoul débarque à la RAAL La Louvière en prêt avec option d'achat en provenance d'Angers. Le jeune médian défensif de 19 ans compte déjà 26 apparitions en Ligue 1 et ne demande qu'à s'affirmer en Jupiler Pro League.

Battue de justesse sur la pelouse d'Anderlecht lors de la première journée, la RAAL La Louvière ne s'arrête plus sur le marché des transferts. Après avoir déjà, cette semaine, annoncé l'arrivée de Leandro Rousseau en provenance du Patro Eisden, les Loups viennent d'officialiser deux nouveaux renforts ce vendredi, deux jours avant leur réception de La Gantoise dans le cadre de la deuxième journée de championnat.

En début de journée, les pensionnaires de l'Easi Arena présentaient en effet Zsombor Gruber, international hongrois (3 sélections) qui débarque à titre définitif en provenance de Ferencvaros et qui a signé un contrat d'un an assorti d'une année supplémentaire en option.

Ce n'est donc pas le seul transfert de la journée de la RAAL, qui vient d'annoncer la signature d'un seizième renfort ! Marius Courcoul est prêté avec option d'achat par Angers, club où il est arrivé depuis le Stade Lavallois en 2020 pour terminer sa formation.

Le capitaine de l'Equipe de France U19 débarque à la RAAL

Médian défensif de 19 ans, le Français est un international espoirs régulier (plus de 30 matchs depuis la catégorie U16) et capitaine chez les U19, qui compte déjà 26 apparitions en Ligue 1 pour un total d'un peu moins de 700 minutes de jeu.



Remplaçant, Marius Courcoul a toutefois déjà pu faire ses armes dans le circuit professionnel, et c'est en tant que nouveau joueur le plus cher de l'effectif, car évalué à 2,5 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, qu'il débarque à La Louvière. Un jeune talent qui pourrait devenir l'une des révélations de notre championnat s'il parvient à s'acclimater à son nouvel environnement. Reste à voir s'il sera déjà sur la feuille de match ce week-end.