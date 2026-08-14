Un ancien de Pro League au coeur d'une dispute entre deux grands clubs européens

La situation de Zion Suzuki se complique. Le portier de Parme devrait bel et bien rejoindre le PSG, mais alors qu'il était question d'un prêt à la Juventus, le club parisien aurait finalement changé d'avis. Le club italien est furieux.

Après deux saisons de haut vol à Parme, Zion Suzuki (23 ans) tient son transfert de rêve. L'ancien gardien de but de Saint-Trond, qui avait été proche de Manchester United avant de rejoindre le Stayen, devrait rejoindre le PSG. Mais à Paris, son temps de jeu ne paraît pas assuré.

La concurrence est en effet rude avec Matfey Safonov en tant que n°1 et, à l'heure actuelle, Lucas Chevalier en tant que doublure. Le Français pourrait partir, mais initialement, le projet était que Suzuki reparte directement en prêt.

On savait même quel club espérait l'accueillir : il s'agissait de la Juventus. Une opération win-win pour toutes les parties : le Japonais rejoindrait un club de plus grande envergure que Parme, la Vieille Dame récupérerait pour peu d'argent l'un des meilleurs gardiens d'Italie et le PSG pourrait assister à ses progrès un cran plus haut.

Le PSG refuse finalement de prêter Zion Suzuki

Mais le deal tombe finalement à l'eau. En effet, le journaliste français Guillaume Pacini, qui couvre le championnat italien pour Eurosport, rapporte que le PSG aurait finalement refusé de prêter Zion Suzuki à la Juventus. L'international japonais passera sa visite médicale ce dimanche à Paris, mais la direction du club français aurait finalement décidé de patienter avant de savoir si Lucas Chevalier restera ou pas.

La Stampa : Zion #Suzuki ne rejoindra finalement pas la Juventus, dont les dirigeants sont fous furieux après l'échec de ce transfert. Tout semblait ok pour le prêt du gardien, qui passera sa visite médicale d'ici dimanche avec le PSG. Mais Massara et Carnevali ont finalement… pic.twitter.com/jQcms7wCaj



— Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 14, 2026

La Juventus, elle, aurait dès lors quitté la table des négociations. La direction italienne serait furieuse, précise Guillaume Pacini. En effet, on comptait fermement sur l'arrivée de Zion Suzuki dans le Piémont. Tout est désormais à refaire. La saison passée, le n°1 habituel, Mattia Perin, avait perdu sa place au profit de Michele De Gregorio, mais aucun d'eux n'est vu comme une solution à long terme à la Juventus.