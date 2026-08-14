Giulian Biancone a joué les recruteurs pour Anderlecht : "Je lui ai dit de venir, qu'on allait s'éclater"

L'entente entre Giulian Biancone et Léo Pétrot est évidente, tant sur le plan footballistique qu'humain. Et visiblement, Biancone a joué son rôle dans l'arrivée de son compatriote et compère en défense centrale.

C'est un duo franco-français qui paraît d'ores et déjà indéboulonnable en défense centrale : Giulian Biancone et Léo Pétrot sont arrivés cet été mais font probablement partie des premiers noms couchés sur la feuille de match par Vitor Bruno.

Symbole sympa ce jeudi : c'est sur une tête de Giulian Biancone mal repoussée par le portier du PAOK Salonique que Léo Pétrot a pu inscrire son premier but pour le RSC Anderlecht. "Honnêtement, je ne sais pas si ma tête avait assez de puissance pour rentrer", rigole Biancone. "Je pense que c'est plutôt une mauvaise intervention du gardien. Mais bon, j'étais là, j'embête les défenseurs et la tête est cadrée".

Cela ne comptera bien sûr pas comme une passe décisive, au contraire a priori de sa passe à Lukas Ambros sur le 2-1 - "alors qu'il a fait tout le boulot pour derrière, mais ça fait plaisir d'être décisif d'une façon ou d'une autre", sourit le Français.

Giulian Biancone a joué un rôle dans l'arrivée de Léo Pétrot

L'entente entre Biancone et Pétrot crève les yeux. "Notre collaboration se passe super bien, on est devenus super proches dès le début", explique l'ancien défenseur central d'Olympiakos, qui révèle même qu'il a joué un rôle dans la signature de Léo Pétrot à Anderlecht.

"Je l'ai eu au téléphone avant même qu'il arrive au club car Antoine (Sibierski) m'a demandé de lui passer un coup de fil pour lui présenter le projet. J'ai été très sincère avec lui dès le début, je lui ai dit : "Léo, viens, tu vas t'éclater, on a un coach de folie, un staff qui travaille super bien et un projet très intéressant". Il a alors décidé de me suivre, et je crois que ça se voit sur le terrain, on se fait vraiment confiance".



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Les deux hommes osent également se dire les choses, "de se gueuler dessus quand il faut", mais "toujours de manière positive", précise Biancone. "Il y a une vraie connexion qui est en train de se créer et j'espère que ça continuera comme ça, qu'on sera très solides. J'aime garder le positif mais il faut aussi souligner qu'on prend deux goals aujourd'hui, qu'on a pris un bête très bête contre La Louvière. On doit être plus solides défensivement et sortir un maximum de clean-sheets car avec la qualité qu'on a cette saison, ça nous rapportera beaucoup de points".