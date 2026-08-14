Un beau renfort en vue d'une saison historique pour Saint-Trond

Prêté la saison passée par Samsunspo, Arbnor Muja va rester à Saint-Trond. Une excellente nouvelle pour les Trudonnaires, qui disputeront l'Europe cette saison pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Arbnor Muja (27 ans) restera au Stayen cette saison. Prêté par Samsunspor la saison passée, l'ailier international albanais retrouvait la Jupiler Pro League après son passage à l'Antwerp de 2022 à 2024. Muja a convaincu, inscrivant 6 buts en 31 matchs pour Saint-Trond.

STVV a désormais officialisé que Muja avait signé à titre définitif. Il s'est engagé avec les Canaris jusqu'en juin 2028. Il pourrait déjà être disponible pour le match de ce week-end face au Cercle de Bruges.

Cette signature est un signe fort de la part de la direction trudonnaire alors que le club limbourgeois s'apprête à disputer une double confrontation historique. STVV affronte en effet l'Omonia Nicosie en barrages pour l'Europa League.

Saint-Trond va disputer sa première saison européenne complète

Mais quel que soit le résultat, Saint-Trond est déjà assuré de disputer une phase de ligue de Coupe d'Europe, en Conference League ou en Europa League. Ce sera une grande première pour le club, qui n'a pas disputé de matchs européens depuis 2003 et un tour d'Intertoto.

En 1999, les Trudonnaires avaient fait leurs débuts européens et passé deux tours, éliminant le Spartak Varna puis l'Ararat Erevan, avant d'être éliminé au troisième tour préliminaire par l'Austria Vienne.



