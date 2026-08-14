"J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Content de l'apprendre" : le Lotto Park a un nouveau chouchou

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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"J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Content de l'apprendre" : le Lotto Park a un nouveau chouchou
Photo: © photonews
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Le but du 2-1 pour Anderlecht, tombé en tout début de seconde période, était une merveille. Lukas Ambros a éliminé deux défenseurs d'un contrôle orienté avant de se balader jusqu'au rectangle et de tromper le portier du PAOK. Le Tchèque ne semblait pas conscient que son style est typique du RSCA.

À la mi-temps, tout semblait encore possible entre Anderlecht et le PAOK, qui avait égalisé contre le cours du jeu. La pression était donc bien là au retour des vestiaires mais Lukas Ambros, d'une action lumineuse, faisait 2-1 dès la 47e et libérait tout le monde. "Cette qualification est un soulagement. Nous avons montré que nous avions beaucoup de qualité ce soir", se réjouissait le milieu de terrain tchèque.

"C'était peut-être bien notre meilleure prestation collective cette saison, oui. Nous avons prouvé qu'en plus de bien jouer, nous pouvions nous battre. Le beau jeu est l'objectif mais parfois, il faut aussi mouiller le maillot", sourit Ambros. Son but a rattrapé de nombreuses situations dangereuses non-concrétisées en première période.

Lukas Ambros veut revoir Anderlecht au top en Europe 

"Mes coéquipiers, à la mi-temps, m'ont dit de tirer au but et je l'ai fait. Je sais que j'ai parfois eu l'opportunité de le faire sans la saisir", reconnaît-il. "J'ai tendance à vouloir chercher la dernière passe alors que c'est mieux de tirer. Ce n'était pas une grosse frappe mais c'était précis (rires). Un but est un but. C'est bon pour la confiance et nous grandissons ensemble". 

Anderlecht est désormais assuré d'une compétition européenne, reste à déterminer laquelle. "Je préfère bien sûr... la Champions League (rires). Mais ce n'est pas pour cette saison. Espérons que ce soit le cas dans un an", lance Lukas Ambros avec ambition. L'ambition et l'élégance, deux qualités qui plairont aux supporters du Lotto Park. Le petit nouveau semble en effet adopté. Son style tout en élégance et en nonchalance colle à l'ADN du club.

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"Nonchalant ? D'un côté, oui, mais ils aiment aussi quand on mouille le maillot", hésite Ambros, visiblement pas convaincu par le terme, que nous précisons alors employer dans un sens positif. "Si c'est typique de mon style ? Peut-être, mais j'espère aussi varier les actions pour ne pas être prévisible (sourire). J'ai l'ADN d'Anderlecht ? Je l'ignorais. Maintenant, je le sais, je suis content de l'apprendre", conclut-il avec un petit sourire. 

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