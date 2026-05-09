Déjà un caractère de leader : Diego Moreira se signale après l'élimination de Strasbourg

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Déjà un caractère de leader : Diego Moreira se signale après l'élimination de Strasbourg
Photo: © photonews

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Le Racing Strasbourg a été éliminé en demi-finales de la Conference League. Une contre-performance qui a exaspéré les supporters, avec lesquels Diego Moreira est allé discuter.

La scène a fait le tour des réseaux : après l'élimination en demi-finales de la Conference League face au Rayo Vallecano, les joueurs du Racing Strasbourg ont été à la rencontre de leurs supporters, et ces derniers ont très mal réagi. Plutôt que d'acclamer la modeste équipe de Ligue 1 après sa belle campagne européenne, les supporters alsaciens ont en effet hué et sifflé leur équipe.

Une réaction exacerbée par le comportement d'un joueur : Emmanuel Emegha. Le jeune néerlandais, blessé, n'a pas joué mais s'est dirigé vers la tribune dans un accoutrement moqué sur les réseaux dans la foulée, lunettes de soleil sur les yeux (il était 23h...), et ce alors qu'il est actuellement déjà en froid avec ses supporters. 

Diego Moreira se comporte déjà en patron 

Les huées ont donc redoublé et Diego Moreira a tenté d'intervenir. Le Belge est venu discuter avec Emegha, visiblement agacé par son attitude, avant de reculer. A l'interview d'après-match, Moreira n'a pas hésité à pointer du doigt le manque d'envie de certains de ses coéquipiers.

"On devait beaucoup plus se battre, donner plus, montrer qu'on avait plus d'envie. Tout le monde n'avait pas la même envie. On en a parlé au vestiaire à la pause. On avait besoin d'un boost, le collectif n'était pas au rendez-vous", reconnaît-il, avant d'évoquer les tensions avec les supporters et Emegha. 

"Que voulez-vous que je vous dise ? On a vu les supporters qui nous huaient, nous insultaient... et on connaît la situation d'Emmanuel au club. Il a essayé de nous défendre. Je ne voulais juste pas qu'il y ait plus de tension", conclut Diego Moreira, qui a tenté de prendre ses responsabilités. 

Sur le plan individuel, Diego Moreira dispute une excellente saison avec Strasbourg (40 matchs, 4 buts, 7 passes décisives). Repris à deux fois par Rudi Garcia depuis qu'il a décidé d'opter pour la Belgique, le latéral a de grandes chances de faire partie des 26 Diables qui iront à la Coupe du Monde 2026. 

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