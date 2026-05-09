Un jeune binational belge de 17 ans pour la première fois sur le banc de Chelsea à Liverpool

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un jeune binational belge de 17 ans pour la première fois sur le banc de Chelsea à Liverpool
Photo: © photonews

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Première sélection avec l'équipe première de Chelsea pour Mathis Eboué, jeune anglo-belge de 17 ans qui n'est autre que le fils d'Emmanuel Eboué, l'ancien international ivoirien.

Une belle surprise sur la feuille de match de la rencontre entre Liverpool et Chelsea ce samedi après-midi dans le cadre de la 36e journée de Premier League.

Sur le banc des Blues, aux côtés de Roméo Lavia, on retrouve en effet le tout jeune Mathis Eboué. Binational anglo-belge de 17 ans, le médian offensif impressionne avec les U18 de Chelsea depuis le début de la saison, a déjà évolué à quatre reprises avec les U21 et a reçu sa première promotion en équipe première.

Né en 2009 à Watford, Mathis Eboué est le fils de l’ancien international ivoirien Emmanuel Eboué et de la Belge Aurélie Bertrand, qui accompagne son jeunot depuis la séparation du couple en 2017 et qui était à ses côtés lors de la signature de son premier contrat professionnel en février dernier.

Le jeune Anglo-belge Mathis Eboué (17 ans) sur le banc de Chelsea à Liverpool

International espoirs anglais depuis 2024, il compte actuellement six sélections avec les U17 des Three Lions et a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Arrivé de Watford à Chelsea en janvier 2025, il commence à frapper à la porte du noyau A et, s’il reste difficilement imaginable de le voir monter à Anfield dès ce samedi, il pourrait faire ses grands débuts lors des matchs amicaux de pré-saison, puis lors des premiers tours de la Coupe de la Ligue, par exemple.

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