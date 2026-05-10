"Il a été exceptionnel", "Physiquement très fort" : Jérémy Doku impressionne toute l'Angleterre

Jérémy Doku marche sur l'eau avec Manchester City sur cette fin de saison. Encore décisif contre Brentford, le Diable Rouge impressionne l'Angleterre entière.

Jérémy Doku est en train de vivre ses meilleures semaines depuis son arrivée à Manchester City. Le Diable Rouge enchaîne les grandes prestations et prend une place de plus en plus importante dans le système de Pep Guardiola. Ce samedi, l'ailier gauche a illuminé la rencontre face à Brentford avec un superbe but du pied droit. Après avoir repiqué dans l'axe, le Belge a déclenché une frappe puissante qui est allée se loger dans la lucarne adverse. Un but de grande classe qui a permis à City de prendre l'avantage dans un match capital dans la course au titre.

De plus en plus décisif

Cette nouvelle performance confirme la forme impressionnante du Belge en cette fin de saison. Sur ses quatre dernières rencontres, Doku a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. En demi-finale de la FA Cup, il avait répondu présent avec un but et un assist pour les Citizens. Le Diable Rouge gagne en confiance et devient beaucoup plus efficace dans les zones décisives.

La presse anglaise encense Doku

Les médias britanniques ont salué la nouvelle prestation de très haut niveau du Belge. Selon la BBC, "Les exploits de l'international belge permettent à Manchester City de rester dans la course au titre cette saison, avec une nouvelle prestation de haut vol lors de la victoire 3-0 contre Brentford ce samedi." Le média anglais souligne un autre élément important : Doku a marqué lors de trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Une première depuis son arrivée à Manchester City.

Michael Kayode a énormément souffert sur son côté face aux accélérations et aux changements de rythme du Diable Rouge. La presse anglaise a beaucoup parlé du duel entre Doku et Michael Kayode, remporté par l'ancien d'Anderlecht. Selon plusieurs observateurs, "l'ailier a donné du fil à retordre à Michael Kayode, le faisant tourner en bourrique tout au long du match".



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Difficile à arrêter ?

Sa prestation a été mise en avant sur le plateau de Match of the Day. L'ancien international gallois Ashley Williams s'est montré impressionné. "La meilleure performance de Jeremy Doku que nous ayons vue. Il est physiquement très fort, il peut aller à droite comme à gauche, son accélération est impressionnante", a expliqué le consultant britannique après la rencontre.

Même constat du côté de Daniel Sturridge sur Sky Sports. L'ancien attaquant de Manchester City a été séduit par la prestation du Diable. "Il a été exceptionnel. Le but qu'il a marqué lors de ce match était magnifique. C'est une brillante finition", a déclaré l'Anglais. Sky Sports a insisté sur l'importance des buts de Doku dans cette fin de saison ultra tendue pour Manchester City. "Doku répond présent dans les moments cruciaux." Le média britannique ajoute que "ses trois buts inscrits ces cinq derniers jours ont tous été cruciaux, soit en donnant l'avantage à City, soit, dans le cas de sa frappe à la 97e minute au Hill Dickinson Stadium, en égalisant."

Jérémy Doku est dans la meilleure forme de sa carrière à quelques semaines du Mondial. La Belgique pourrait en profiter pour aller le plus loin possible.