Virton est officiellement champion de D1 ACFF et monte en Challenger Pro League

Virton a validé son titre de champion de D1 ACFF en s'imposant grâce à Inchaud et De Almeida. Malgré la pression de Mons et un match fou à Tubize, les Gaumais rejoignent officiellement la Challenger Pro League.

Le suspense était à son comble ce dimanche pour l'ultime journée de Promotion Play-Offs en D1 ACFF. Dans ce duel à distance pour le trône, Virton n'avait qu’une mission : gagner pour s'assurer la montée sans dépendre des autres. Portés par un public en feu, les Gaumais ont géré la pression.

Mons corrige Meux, mais ne sera pas champion

À Mons, le match a démarré très fort pour les Dragons. Bentayeb a ouvert le score après treize minutes et Tshimanga a fait le 2-0 quelques minutes plus tard. Le public montois a commencé à croire à un retournement de situation, même si Virton avait son destin entre les mains. Mons s'est imposé 3-0 contre Meux.

Le match entre Tubize-Braine et Rochefort a été riche en rebondissements. Omari a lancé Tubize avant l'égalisation de Cornet pour Rochefort. Hendrick a ensuite redonné l'avantage aux locaux sur penalty après la pause. Mais Cornet a encore frappé pour faire 2-2. Finalement, Tubize a réussi à inscrire le but du 3-2 à douze minutes de la fin.

Virton remporte le match le plus important de sa saison

Pendant ce temps, Virton faisait le travail face à Habay. Les Gaumais ont trouvé la faille avant la pause grâce à Inchaud. Un but précieux qui a calmé les tensions. En deuxième période, les joueurs de Virton ont continué à gérer leur avance, malgré les nouvelles venues des autres matchs et la pression autour du résultat. De Almeida a fait le break à dix minutes de la fin.

Virton est officiellement champion et monte en D1B



Grâce à cette victoire, le club décroche officiellement le titre en D1 ACFF et valide sa montée en Challenger Pro League la saison prochaine. Après le coup de sifflet final, les supporters ont envahi la pelouse pour célébrer ce sacre.