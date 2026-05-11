Interview Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Virton promu en Challenger Pro League, une consécration en Gaume : "Celui-ci a une saveur différente"
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Deuxième gardien de Virton, Aladin Bizimana n'aura disputé que deux matchs cette saison. Cela n'empêche pas le gardien burundais de savourer ce titre des Gaumais et l'accession en Challenger Pro League. Une aventure dont il aimerait prendre part.

Vainqueur 2-0 de Habay-la-Neuve dans le derby luxembourgeois de la dernière journée des Play-offs de D1 ACFF, l’Excelsior Virton a remporté le titre et a officiellement décroché son billet pour la Challenger Pro League, la licence professionnelle ayant été acquise en première instance. "C’était un match stressant. On ne peut pas dire qu’on a déroulé, car il y avait une bonne opposition, qui ne nous a pas lâchés", nous raconte Aladin Bizimana, deuxième gardien de l’Excel cette saison.

Un titre qui est évidemment une consécration pour les Gaumais, qui retrouvent le football professionnel pour la première fois depuis la saison 2022-2023, au détriment du RAEC Mons et de Tubize-Braine. Les Play-offs ne pouvaient pourtant pas plus mal commencer pour Virton, battu à Habay-la-Neuve (3-1) et giflé contre Mons (0-3) lors des deux premières journées.

Ce titre a une saveur particulière"

"La victoire à Meux (1-2) lors de la troisième journée a été le tournant, parce que nous étions déjà dos au mur après nos deux premières défaites, et cela commençait à cogiter dans les têtes. Cela a été un déclic pour le groupe qui nous a galvanisés, d’autant qu’il y avait eu des résultats positifs pour nous dans les autres matchs de la journée", poursuit le portier burundais, champion pour la deuxième fois de sa carrière après son sacre avec Warnant, en D2 ACFF.

"Celui-ci a une saveur différente, puisqu’il est synonyme d’accession au monde professionnel", avoue le dernier rempart de 26 ans, qui aura disputé deux matchs cette saison contre Tubize-Braine et les U23 de l’Union Saint-Gilloise, avec une victoire et un partage à la clé.

"Je suis content d’avoir fait partie du groupe et d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. Si nous avions perdu ces deux matchs, la donne aurait été différente pour nous. Je peux dire que j’ai participé, d’autant que mes prestations étaient plutôt bonnes. Avec du recul, je suis content de ma saison, car j’ai su répondre présent quand on a fait appel à moi."

Deuxième gardien, Aladin Bizimana pourrait rester à Virton

Et si cela n’est arrivé qu’à deux reprises, c’est purement et simplement parce que le gardien titulaire, Arthur Cremer, a réalisé une excellente saison. "Quand tu as un coéquipier qui fait son travail, tu es surtout content pour lui. On avait un bon groupe de gardiens cette année, et je trouve qu’Arthur mérite ce qui lui arrive. On se connaît depuis longtemps, je sais qu’il est passé par quelques galères."

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Aladin Bizimana dispose dans son contrat d’une option de prolongation en cas de montée. Bien à Virton, il pourrait donc rester malgré son statut de deuxième gardien. Il va en tout cas désormais pouvoir se mettre autour de la table avec le club, le titre étant dans la poche. "On va discuter de ça avec le club pour voir comment ça se passe", a conclu Aladin Bizimana, qui figure également régulièrement sur le banc de la sélection burundaise et qui a disputé une rencontre officielle avec son équipe nationale.

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