Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !
Photo: © photonews
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Il y a trois jours, le président de la fédération de Curaçao affirmait que Dick Advocaat ne ferait pas son retour sur le banc de Curaçao. Mais face aux demandes à la fois du vestiaire et des sponsors, la fédération s'est ravisée.

Florent Malice

La FFK officialise le départ de Rutten

Si le retour de Dick Advocaat n'a pas encore été annoncé, la fédération de Curaçao a en tout cas déjà officialisé sa fin de collaboration avec Fred Rutten, dans des mots qui laissent peu de place à l'équivoque. 

"La Fédération curacienne de football (FFK) annonce que Fred Rutten, sélectionneur de l'équipe nationale a décidé de quitter ses fonctions. Cette décision fait suite à un dialogue ouvert et constructif entre Fred Rutten et le président de la FFK, où l'intérêt du football curacien, de nos joueurs et la nécessité de préserver la sérénité autour de l'équipe nationale ont toujours été au cœur des préoccupations."

"Bien que Fred Rutten n'ait pas été directement concerné par cette discussion, il a décidé de se retirer de son propre chef", souligne la FFK.

Ce n'est désormais qu'une question d'heures avant l'officialisation du retour d'Advocaat sur le banc de Curaçao. 

L'information datait pourtant du 8 mai dernier seulement : face aux rumeurs comme quoi Dick Advocaat pourrait bien faire son retour sur le banc de Curaçao pour la Coupe du Monde 2026, Gilbert Martina avait fermement démenti dans la presse néerlandaise, et affirmé que ce serait bien Fred Rutten (ex-Anderlecht) qui emmènerait la petite nation des Caraïbes vers son premier Mondial.

Mais ce lundi, retournement de situation : l'Algemeen Dagblad annonce que Dick Advocaat ira bel et bien aux USA à la tête de Curaçao, devenant ainsi à 78 ans le sélectionneur le plus âgé à prendre part à une Coupe du Monde. 

La raison principale est simple : ce sont les joueurs qui ont réclamé le retour de celui qui a qualifié Curaçao, plus petite nation de l'histoire à disputer un Mondial, mais avait ensuite dû faire un pas de côté pour raisons familiales. La fille d'Advocaat était en effet gravement malade, ce qui a nécessité sa présence aux Pays-Bas : le vétéran avait manqué le match décisif pour la qualification, puis avait tiré sa révérence, remplacé par Rutten.

Dick Advocaat ira bien au Mondial, au grand plaisir des sponsors

Mais l'état de santé de la fille du Néerlandais s'est depuis amélioré et fin avril déjà, l'information se répandait dans le groupe de joueurs, qui faisait pression sur la fédération de Curaçao. Les résultats sous Fred Rutten n'étaient pas bons (défaites contre la Chine et l'Australie) mais, surtout, les méthodes de travail des deux hommes étaient drastiquement différentes, rapporte AD



Si les joueurs avaient été les seuls à se plaindre et à réclamer le retour de Dick Advocaat, la FFK aurait pu faire la sourde oreille. Mais les sponsors, notamment Atilay Uslu, propriétaire de la société de voyages Corendon qui finance la fédération à hauteur d'un million d'euros, ont également fait pression. La situation était intenable et Fred Rutten a accepté de faire un pas de côté. 

Dick Advocaat, de son côté, a donné son accord pour un retour. C'est donc lui qui, cette semaine, devrait annoncer les 26 noms qui iront à la Coupe du Monde 2026 pour y défendre les couleurs de Curaçao. Le "petit poucet" de cette Coupe du Monde, à n'en pas douter, qui aura fort à faire : Curaçao commence sa compétition le 15 juin à Houston face à l'Allemagne, avant d'affronter l'Equateur à Kansas City et la Côte d'Ivoire à Philadelphie. 

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