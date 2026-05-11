Coup de théâtre : Dick Advocaat ira bel et bien à la Coupe du Monde 2026 avec Curaçao !

0

Il y a trois jours, le président de la fédération de Curaçao affirmait que Dick Advocaat ne ferait pas son retour sur le banc de Curaçao. Mais face aux demandes à la fois du vestiaire et des sponsors, la fédération s'est ravisée.