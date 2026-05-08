La RAAL n'a pas traîné : Edward Still sur le point de succéder à Frédéric Taquin ?

La Louvière est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur. Edward Still apparaît comme le grand favori pour succéder à Frédéric Taquin.

C'est une phrase que les supporters louviérois ne pensaient pas voir écrite de sitôt : la RAAL est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Quelques heures après l'annonce du départ de Frédéric Taquin à l'issue du dernier match de la saison face au Cercle de Bruges, les suputations sur son successeur vont déjà bon train.

Cela va même plus loin que cela : La Dernière Heure écrit qu'Edward Still est le grand favori pour devenir le nouveau coach des Loups. Tout juste viré de Watford après une fin de saison (presque) aussi compliquée que celle vécue par la RAAL, il s'apprête donc à revenir en Belgique, trois mois après son départ d'Anderlecht, où il avait officié comme intérimaire pendant deux matchs au départ de Besnik Hasi.

Edward Still pour continuer à stabiliser la RAAL en D1A ?

Si cela se confirme, La Louvière serait son troisième club belge en tant que T1 après Charleroi, Eupen et Courtrai. Il n'est toutefois pas le seul profil sondé par la direction hennuyère.

Les décideurs de la RAAL auraient également discuté avec Guillaume Gillet, actuel entraîneur adjoint de Sven Vermant à la tête de l'équipe nationale belge U17. L'ancien entraîneur des RSCA Futures et adjoint de Felice Mazzù à Anderlecht aurait toutefois reçu d'autres propositions.



Quelle que soit son identité, le successeur de Frédéric Taquin sera confronté à un chantier conséquent : le club est en pleine mue (pas plus tard qu'hier, Jonathan Kindermans a rejoint La Gantoise moins de six mois après son arrivée), plusieurs cadres de l'équipe sont également sur le départ.