"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

Son arrivée s'inscrit dans les ambitions du club gaumais, qui souhaite établir des bases solides pour s'installer durablement dans l'anti-chambre de l'élite. Le club voit en lui quelqu'un qui saura apporter son expérience, son expertise et son énergie positive pour aider le club à progresser.

De retour au sein du football professionnel en Belgique dès la saison prochaine, Dražen Brnčić entraînera donc l'Excelsior Virton qui signera également son grand retour en Challenger Pro League. Le natif de Zagreb, qui a évolué dans les compétitions belge, italienne et néerlandaise, quitte Tubize-Braine où il était actif depuis novembre 2023 et avec qui il a terminé à la troisième place, à l’issue des Play-Offs.

Il pose ses valises en Gaume où un gros challenge l'attend. Après avoir fait ses adieux au Stade Leburton, il n'a pas manqué de saluer son nouveau club et ses nouveaux supporters : "Bonjour à tous. Je suis très heureux de rejoindre l'Excelsior Virton et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure avec vous. A très bientôt."

Saison historique et retour dans les hautes sphères

Virton a donc vu en l'ancien du RFC Liège le profil idéal pour la suite de son projet dans le football pro. La (re)montée en Challenger Pro League représente en effet une étape, mais pas que : "Cette montée constitue le point de départ d’un nouveau défi, installer durablement le RE Virton dans le football professionnel et poursuivre son développement sportif et structurel", peut-on lire sur le site du club.

"Dans cette optique, le profil de Dražen Brnčić s’est rapidement imposé comme une évidence. Son expérience, sa connaissance du football belge, son exigence quotidienne et sa culture de la performance correspondent parfaitement aux ambitions du club", poursuit le communiqué.

"Le Royal Excelsior Virton aborde cette nouvelle saison avec humilité, mais également avec ambition. L’arrivée de Dražen Brnčić s’inscrit dans une volonté claire, celle de continuer à faire progresser le club, renforcer son identité sportive et construire un avenir durable au sein du football professionnel belge."





Pour le Président gaumais, l'Excelsior ne vient pas faire de la figuration

"Il faut rappeler notre objectif de départ, remonter dans le monde professionnel. C’était indispensable pour redonner de la visibilité au club, des moyens supplémentaires et une structure plus solide. Aujourd’hui, c’est fait. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase, faire progresser les joueurs, les valoriser et construire un modèle qui permet aussi de créer de la valeur sportive. Nous ne pouvons pas seulement survivre à ce niveau, nous devons grandir. Cela implique plus d’exigence, plus de travail, plus de rigueur. Nous avons des joueurs capables d’aller plus haut, maintenant il faut les accompagner pour y parvenir", avait expliqué le président du club Rebeai Khabtane sur le site du club.