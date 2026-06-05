"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège
Deviens fan de Virton! 47

Son arrivée s'inscrit dans les ambitions du club gaumais, qui souhaite établir des bases solides pour s'installer durablement dans l'anti-chambre de l'élite. Le club voit en lui quelqu'un qui saura apporter son expérience, son expertise et son énergie positive pour aider le club à progresser.

De retour au sein du football professionnel en Belgique dès la saison prochaine, Dražen Brnčić entraînera donc l'Excelsior Virton qui signera également son grand retour en Challenger Pro League. Le natif de Zagreb, qui a évolué dans les compétitions belge, italienne et néerlandaise, quitte Tubize-Braine où il était actif depuis novembre 2023 et avec qui il a terminé à la troisième place, à l’issue des Play-Offs. 

Il pose ses valises en Gaume où un gros challenge l'attend. Après avoir fait ses adieux au Stade Leburton, il n'a pas manqué de saluer son nouveau club et ses nouveaux supporters : "Bonjour à tous. Je suis très heureux de rejoindre l'Excelsior Virton et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure avec vous. A très bientôt."

Saison historique et retour dans les hautes sphères

Virton a donc vu en l'ancien du RFC Liège le profil idéal pour la suite de son projet dans le football pro. La (re)montée en Challenger Pro League représente en effet une étape, mais pas que : "Cette montée constitue le point de départ d’un nouveau défi, installer durablement le RE Virton dans le football professionnel et poursuivre son développement sportif et structurel", peut-on lire sur le site du club.

"Dans cette optique, le profil de Dražen Brnčić s’est rapidement imposé comme une évidence. Son expérience, sa connaissance du football belge, son exigence quotidienne et sa culture de la performance correspondent parfaitement aux ambitions du club", poursuit le communiqué.

"Le Royal Excelsior Virton aborde cette nouvelle saison avec humilité, mais également avec ambition. L’arrivée de Dražen Brnčić s’inscrit dans une volonté claire, celle de continuer à faire progresser le club, renforcer son identité sportive et construire un avenir durable au sein du football professionnel belge."

Pour le Président gaumais, l'Excelsior ne vient pas faire de la figuration

"Il faut rappeler notre objectif de départ, remonter dans le monde professionnel. C’était indispensable pour redonner de la visibilité au club, des moyens supplémentaires et une structure plus solide. Aujourd’hui, c’est fait. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase, faire progresser les joueurs, les valoriser et construire un modèle qui permet aussi de créer de la valeur sportive. Nous ne pouvons pas seulement survivre à ce niveau, nous devons grandir. Cela implique plus d’exigence, plus de travail, plus de rigueur. Nous avons des joueurs capables d’aller plus haut, maintenant il faut les accompagner pour y parvenir", avait expliqué le président du club Rebeai Khabtane sur le site du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Virton
Drazen Brncic

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Solheid - Kompany - Karetsas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Solheid - Kompany - Karetsas

21:41
Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

21:41
Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

21:06
Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

20:40
Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

19:33
Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

19:05
"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

18:30
La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

18:00
"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

17:20
Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

16:40
OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

16:00
La France battue avant un tournoi majeur : une première depuis 2010

La France battue avant un tournoi majeur : une première depuis 2010

15:31
📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

14:40
OFFICIEL : l'Antwerp mise sur une jeune pépite ghanéenne

OFFICIEL : l'Antwerp mise sur une jeune pépite ghanéenne

15:00
Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

14:19
"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

14:00
1
Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

13:30
LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

13:11
Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

13:00
Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

12:30
La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

12:00
"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

11:07
5
"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

10:42
Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

10:05
Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

09:33
Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

09:00
C’est officiel : Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine et retrouve le football professionnel en Belgique

C’est officiel : Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine et retrouve le football professionnel en Belgique

04/06
"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

08:28
L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

07:30
"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark Edito

"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark

07:00
La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

23:00
"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

06:00
2
Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

04/06
Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

23:00
Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Mons Mons
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved