C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

International espoir marocain et surveillé par plusieurs grands clubs européens, Ilian Hadidi (17 ans) ne prolongera pas son contrat au Standard, qui expire le 30 juin. Il avait brillé avec les U18 cette saison et réalisé quelques apparitions chez les U23.

Tous les clubs belges (et européens) sont confrontés au même dilemme avec les jeunes qui arrivent en âge de débuter chez les professionnels : les promouvoir en équipe première, ou décider de ne pas continuer l'aventure avec eux.

Les décisions sont parfois prises sur des bases sportives, mais aussi financières. Et Marc Wilmots veut que ça ne soit plus le cas au Standard, lui qui a encore récemment déclaré dans l'émission "Dans le Vestiaire" de RTL Sports que le Matricule 16 avait, par le passé, donné de trop gros contrats trop rapidement à des jeunes joueurs, qui se croyaient alors déjà arrivés alors qu'ils n'étaient qu'au tout début de leur carrière professionnelle.

Le directeur sportif du Standard a donc instauré des paliers concernant les salaires promis dans les contrats, et tout le monde devra s'y plier. Même si le joueur est décrit comme un très grand talent et qu'il est déjà surveillé par quelques clubs de renom en Europe, dont Feyenoord, mentionné comme le favori pour le recruter. Marc Wilmots n'a donc pas dérogé à sa règle pour Ilian Hadidi, qui arrivait en fin de contrat ce 30 juin et dont le rêve annoncé était de jouer en équipe première avec les Rouches.

Ilian Hadidi quitte le Standard libre de tout contrat... direction Feyenoord ?

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo que nous sommes en mesure de confirmer, le médian offensif de 17 ans s'est d'ailleurs vu recevoir l'occasion d'intégrer l'équipe première dès la préparation estivale qui débutera le 25 juin avec les traditionnels tests d'avant-saison, et donc de séduire Vincent Euvrard dans le but de rejoindre Charli Spoden ou encore René Mitongo avec l'équipe première.



Une proposition refusée par Ilian Hadidi et son entourage, qui ont décidé d'opter pour un nouveau projet à l'étranger. De son côté, le Standard est resté fidèle à sa ligne directrice et n'est pas rentré dans la surenchère pour l'international espoirs marocain, qui a réalisé une belle saison avec les U18 du Standard et qui a connu quelques apparitions chez les U23 en D1 FFA. Arrivé en provenance de Seraing en 2016, Hadidi va donc quitter le Matricule 16 dix ans plus tard, libre de tout contrat.