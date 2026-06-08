Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Ce n'est pas encore le jour J pour les Diables Rouges, mais c'est déjà une journée importante. Après une journée de repos, la sélection belge s'envole ce lundi vers les États-Unis à une semaine du match face à l'Égypte.

Les Diables Rouges prendront la direction de Seattle, où ils séjourneront durant les prochaines semaines. L’objectif sera de terminer premiers de leur groupe pour pouvoir notamment disputer leur seizième de finale, et éventuellement leur huitième de finale, à Seattle. Cela leur permettrait de rester un peu plus longtemps dans un environnement familier aux États-Unis.

La préparation du départ vers Seattle a été particulièrement minutieuse. Ces derniers jours, tout a été réglé dans les moindres détails, avec notamment des lunettes anti-UV et un éclairage spécifique dans les hôtels à Seattle afin d’aider les joueurs à mieux gérer le décalage horaire avant leur premier match, prévu le 15 juin.

Départ cet après-midi vers 13h40

Les joueurs et le staff se rassembleront à partir de 12h45 à Zaventem. Après la traditionnelle photo de groupe, le sélectionneur Rudi Garcia et le capitaine Youri Tielemans s’exprimeront devant la presse. La sélection décollera ensuite aux alentours de 13h40, selon Het Laatste Nieuws.

Après un vol d’environ douze heures, les Diables Rouges atterriront à Seattle. Il sera alors déjà la fin d’après-midi sur place, mais la nuit en Belgique.