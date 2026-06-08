Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Mugabo - De Ketelaere
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mugabo - De Ketelaere
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere
La Coupe du monde 2026 sera-t-elle suivie d’un transfert, par exemple en Bundesliga, pour Charles De Ketelaere ? Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient intéressés par ses services, mais l’Atalanta Bergame, septième de Série A, demeure en position de force dans les négociations. (Lire la suite)
Photo: @Sporting Hasselt
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"
Relégué avec l'Union Namur, Jérémie Mugabo fait pourtant le grand saut et accompagnera le Sporting Hasselt en Challenger Pro League. Une belle récompense pour l'ancien défenseur du centre de formation de Mouscron, qui va découvrir le monde professionnel. (Lire la suite)
OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central
L'Union Saint-Gilloise a annoncé ce lundi matin la signature d'un nouveau défenseur central : Nohim Chibani rejoint le club bruxellois. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/06