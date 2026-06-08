Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Mugabo - De Ketelaere

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mugabo - De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 sera-t-elle suivie d’un transfert, par exemple en Bundesliga, pour Charles De Ketelaere ? Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient intéressés par ses services, mais l’Atalanta Bergame, septième de Série A, demeure en position de force dans les négociations. (Lire la suite)