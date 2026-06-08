"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

En fin de contrat ce 30 juin, Thomas Meunier attire Valence, qui aimerait le recruter avant le début de la Coupe du monde et qui va lui présenter une première offre très prochainement. Le Diable Rouge, lui, aurait aimé négocier son transfert après le Mondial américain.

Pour certains Diables Rouges, la Coupe du monde 2026 pourrait être suivie par un transfert. Matias Fernandez-Pardo est notamment courtisé, au même titre que Charles De Ketelaere et d'autres, dont Thomas Meunier.

À 34 ans, le Diable Rouge aux 80 sélections (10 buts) sera en fin de contrat ce 30 juin après la fin de son aventure au LOSC... ce qui pourrait lui permettre de découvrir l'un des grands championnats européens qu'il ne connaît pas encore. En effet, Thomas Meunier serait la cible prioritaire de Valence, où son arrivée a déjà été approuvée par l'entraîneur Carlos Corberán.

Valence voudrait signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

Selon nos confrères espagnols de Marca, Valence serait particulièrement déterminé à l'idée de recruter Thomas Meunier, mais le Diable Rouge préfère attendre, conscient qu'il pourrait commencer la Coupe du monde dans un rôle de titulaire et ainsi montrer au grand public qu'il est encore au niveau malgré un âge qui pourrait parfois attirer des réticences.

"Le salaire du latéral, dont le contrat avec Lille est arrivé à échéance, est conforme aux attentes. Son salaire brut à Lille s'élève à un peu plus de deux millions d'euros, ce qui le rend compatible avec le budget de Valence. Et compte tenu de son âge… C'est un facteur clé qui sera déterminant pour la suite des négociations", écrit Marca.


"Tout repose désormais sur le talent de négociateur de Valence pour convaincre ce vétéran, qui fêtera ses 35 ans en septembre. Il a évolué en Belgique, en France, en Allemagne et en Turquie. Malgré son âge, les rapports reçus par Valence sont positifs quant à sa condition physique, notamment au regard de sa saison dernière – un facteur important car le club a besoin qu'il soit performant immédiatement", conclut le quotidien espagnol, qui confirme que Valence va tenter d'assurer son arrivée avant le début de la Coupe du monde.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Valencia CF
Belgique
Thomas Meunier

Plus de news

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Camara - Meunier - Mugabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Camara - Meunier - Mugabo

18:00
Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

13:50
Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

18:00
Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

14:40
Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

17:30
🎥 LIVE Coupe du monde : le meilleur arbitre africain refoulé aux USA !

🎥 LIVE Coupe du monde : le meilleur arbitre africain refoulé aux USA !

16:10
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

14:20
C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

15:30
Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

10:30
Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

12:30
9
L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

15:00
1
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

13:21
"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

08:00
2
Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

12:00
OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

11:23
1
Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

11:00
Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

09:30
"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

07:00
Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

08:30
"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

09:00
L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

22:00
Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

07:30
"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

22:30
De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

23:01
Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

21:30
Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

20:30
Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

21:13
6
"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

07/06
Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

20:00
Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

19:30
Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

19:00
Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

07/06
"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

07/06
4
Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

07/06
Une arrivée synonyme de départ pour Loïs Openda ? Un ex-buteur de JPL tout proche de la Juventus

Une arrivée synonyme de départ pour Loïs Openda ? Un ex-buteur de JPL tout proche de la Juventus

07/06

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 38
Girona FC Girona FC 1-1 Elche CF Elche CF
Valencia CF Valencia CF 3-1 FC Barcelone FC Barcelone
Real Madrid Real Madrid 4-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves 1-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-1 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Séville Séville
Villarreal Villarreal 5-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved