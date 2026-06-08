Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile
Photo: © photonews
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Casper Nielsen et Marie Kuhlmann vont bientôt se marier. Le joueur du Standard de Liège a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram avec sa compagne, dimanche soir.

C’est par un simple "YEEEES 💍🤍🤍🤍", et une photo de lui avec sa compagne, bague au doigt, ainsi qu'une autre image les liant main dans la main, que le joueur du Standard de Liège a révélé l'information people.

De nombreux joueurs ont rapidement réagi à cette annonce. Lucas Pirard a commenté avec des emojis au visage souriant avec des cœurs dans les yeux, tandis que David Bates, Andreas Skov Olsen ou encore Brandon Mechele ont notamment félicité le couple.

Une heureuse nouvelle après une terrible épreuve

Mi-avril dernier, le joueur avait déjà annoncé une merveilleuse nouvelle. Il avait annoncé qu'il allait être papa pour la seconde fois cet été, lui qui avait perdu son deuxième enfant en octobre 2024 après une naissance prématurée. "Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis. Nous sommes tous si excités de te rencontrer cet été", avait-il écrit sur son compte Instagram.

La perte de son enfant, né prématurément, avait beaucoup touché Casper Nielsen, comme il l'a confié à nos confrères de Sudinfo : "Cela m'a rendu plus fort, c’est sûr mais on ne redevient jamais la même personne après ça. On peut toujours essayer de trouver quelque chose de positif dans quelque chose de profondément triste. Cette période a été très difficile pour moi et ma famille, surtout quand on est seul ici."

"On avait déjà un enfant, et il fallait faire en sorte qu’il ne ressente pas que quelque chose n’allait pas. Maintenant on peut lui expliquer la situation et il la comprend un peu. À cette période-là, le seul moment où je me sentais à l’aise et 'normal', c’était quand j’allais à l’entraînement, que j’entrais sur le terrain, et que je pouvais juste laisser tout ça de côté", avait-il confié.

Le football était en quelque sorte devenu une thérapie pour lui : "Oui en quelque sorte. C’est tellement difficile de dire ce qui est juste et ce qui ne l’est pas dans la vie. Je pense que tu trouves ton propre moyen de traverser cette épreuve. La distance avec la famille était difficile à vivre. Surtout pour ma femme, ça a été vraiment très dur à gérer, et elle devait quand même être une maman pour notre fils."

Une première saison au Standard de Liège perturbée par les blessures

Casper Nielsen avait rejoint le Standard de Liège en juillet 2025 en provenance du Club de Bruges. Le Danois a encore un contrat jusqu'au 30 juin 2028. Il devrait donc rester dans le club liégeois la saison prochaine, à moins que le Standard de Liège ne le vende. Avec le club liégeois, il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Il a connu plusieurs blessures cette saison, qui l'ont contraint à rester en tribune lors de plusieurs rencontres.

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