Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour
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Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 dimanche soir. Il entame désormais un huitième mandat.

Pour la première fois depuis 2009, il a été défié via un vote par l'homme d'affaires espagnol Enrique Riquelme. "La Commission électorale du Real Madrid annonce qu’après le dépouillement de 100% des votes en présentiel et par correspondance, la candidature menée par M. Florentino Pérez a remporté les élections à la présidence et au conseil d’administration du Real Madrid", écrit le club madrilène.

Le Real Madrid précise que la candidature de Florentino Pérez a obtenu 21.741 voix (65%). Celle d'Enrique Riquelme a quant à elle obtenu 11.814 voix (35%). C'est Florentino Pérez lui-même qui avait initié ces élections anticipées.

José Mourinho de retour au Real Madrid

Le milliardaire espagnol a confirmé le retour de José Mourinho. "Je suis fier que l'un des meilleurs entraîneurs du monde fasse son retour, un fan du Real Madrid comme José Mourinho. Un tonnerre d'applaudissements pour lui", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Entre 2010 et 2013, José Mourinho a déjà entraîné le Real Madrid. Avec le club espagnol, il a été sur le banc à 178 reprises pour 128 victoires, 28 nuls et 22 défaites, soit un pourcentage de victoires de 71,9%. Il a mis fin à l'hégémonie du FC Barcelone de Pep Guardiola en remportant la Liga 2011-2012. Il a aussi remporté la Coupe du Roi (2010-2011) et la Supercoupe d'Espagne (2012). Il est vu par beaucoup à Madrid comme l'entraîneur qui a posé les bases de l'équipe qui a remporté quatre Ligues des champions entre 2014 et 2018 (2014, 2016, 2017 et 2018).


Depuis son retour à la présidence en 2009, Florentino Pérez n'avait jamais vraiment été inquiété dans les urnes. Celui qui a notamment marqué le club par sa politique de stars, la rénovation du Santiago Bernabéu et les nombreux titres européens remportés sous sa présidence ne fait cependant pas l'unanimité. Avec 35% en faveur d'Enrique Riquelme, cela montre que sa domination n'est plus totalement incontestée.

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