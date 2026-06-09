L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

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Auteur d’une excellente première saison, Senne Lammens sera à nouveau le gardien titulaire de Manchester United en 2026-2027. Les Mancuniens comptent recruter un second gardien d’expérience, et laisser la presque intégralité du temps de jeu au remplaçant de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges.

Après de longues semaines de rumeurs et de discussions, c'est au début du mois de septembre dernier que Senne Lammens quittait enfin officiellement le Royal Antwerp pour rejoindre Manchester United contre 21 millions d'euros. 

Un changement total de dimension pour l'ancien du centre de formation de Dender et du Club de Bruges, retrouvé propulsé entre les perches de l'un des clubs les plus populaires du monde. D'autant qu'après trois premiers matchs sur le banc, Senne Lammens effectuait déjà ses grands débuts en Premier League début octobre. 

Senne Lammens a mis tout le monde d'accord à Manchester

Et rapidement, le nouveau Diable Rouge a convaincu. Alors que Manchester United cherchait depuis plusieurs années un gardien titulaire fiable, entre les échecs André Onana, Altay Bayindir et d'autres, le portier de 23 ans a rapidement mis tout le monde d'accord, jouant un très grand rôle dans le retour des Mancuniens sur le podium du championnat d'Angleterre, et donc en Ligue des Champions.

Toujours barré par Thibaut Courtois pour une place de titulaire chez les Diables Rouges, Lammens est en tout cas déjà devenu un gardien de référence en Angleterre, et Manchester United a pris une décision claire le concernant : il sera à nouveau le portier titulaire la saison prochaine, sans l'ombre d'un doute. 

Pas de concurrent sérieux la saison prochaine

D'après le Daily Mail, United cherche d'ailleurs à se séparer d'André Onana et d'Altay Bayindir, qui ne font plus partie des plans de Michael Carrick, et envisage de recruter un deuxième gardien pour suppléer Senne Lammens le temps de quelques rencontres, probablement de Coupe de la Ligue ou pour remplacer en cas de pépin physique. 

Toujours selon la même source, deux portiers expérimentés sont les prétendants pour ce poste de numéro 2 : Sam Johnstone (33 ans), gardien ayant appartenu à Manchester United de 2003 (chez les jeunes) à 2018, mais ayant été prêté quasiment toutes les saisons et portant aujourd'hui les couleurs de Wolverhampton, ainsi que Karl Darlow (35 ans) portier titulaire de Leeds United. Tom Heaton (40 ans, déjà au club) sera quant à lui le troisième gardien.

La bataille pour prendre la relève de Thibaut Courtois s'annonce palpitante

Pas des concurrents de référence, donc, pour Senne Lammens, qui va pouvoir garder sa place de titulaire sans trop de problème et continuer de conquérir les coeurs en Angleterre. Evalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt lors de sa signature à Manchester United, Senne Lammens en vaut aujourd'hui 35 et se propulse parmi les gardiens les mieux cotés du continent. 

Il fera évidemment partie des principaux candidats à la relève de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges, mais la concurrence sera nettement plus rude pour Senne Lammens, qui devra se montrer meilleur que de véritables talents comme Maarten Vandevoordt, qui a gagné sa place de titulaire à Leipzig, et Mike Penders, qui pourrait l'être du côté de Chelsea la saison prochaine. Pour protéger ses perches, la Belgique est en tout cas plus que jamais parée.

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