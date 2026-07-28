Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

Le mois d'août approche, et avec lui la première moitié du mercato d'été. Si certains Diables Rouges (Tielemans, Openda, Duranville...) ont déjà trouvé un nouveau club, d'autres attendent encore de savoir où ils évolueront la saison prochaine.

Lucas Stassin

Si l'AS Saint-Etienne n'avait pas échoué à remonter en Ligue 1, peut-être aurait-on pu imaginer que Lucas Stassin dispute une troisième saison chez les Verts. Mais alors qu'il a progressivement retrouvé son meilleur niveau la saison passée, on l'imagine mal désormais rester en Ligue 2 en 2026-2027.

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L'ASSE avait été inflexible et réclamait bien trop d'argent l'été passé pour son attaquant ; cet été, la donne devrait être différente malgré un contrat courant jusqu'en 2028. Le club stéphanois a toujours la main dans les négociations tandis que l'été prochain, il faudrait vendre à peu près à n'importe quel prix. Pour Stassin, un départ est nécessaire afin de passer un palier et revenir dans la course aux Diables Rouges.

Joaquin Seys

Un départ est-il inévitable pour Joaquin Seys ? Certainement pas : à 21 ans seulement et avec un contrat courant jusqu'en 2029, le latéral du Club de Bruges peut rester une saison de plus en Belgique sans qu'on ait la sensation qu'il perde son temps. Après tout, il jouera la Ligue des Champions et a une place confortable dans le noyau des Diables.

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Mais sa prestation face à l'Espagne n'est pas passée inaperçue et même avant cela, Seys était déjà un joueur convoité. Les rumeurs restent assez discrètes à son sujet mais on ne serait pas surpris qu'en fin de mercato, il apparaisse comme une option intéressante pour beaucoup de clubs du (sub)top européen.

Nicolas Raskin

L'heure de passer un cap est venue pour Nicolas Raskin, qui ne cache qu'à moitié ses envies de découvrir un championnat plus relevé que celui d'Écosse. Les vacances du Diable Rouge vont se terminer et après sa Coupe du Monde de haut vol, il n'aura que l'embarras du choix ; selon nos informations, les candidats prioritaires se nommaient Villarreal et l'AS Rome, avec une option en faveur du club espagnol.





Raskin a fait le tour de la question avec les Glasgow Rangers, et on l'imaginait aisément tenter sa chance en Premier League. La Liga serait un choix intriguant, qui peut cimenter son statut d'incontournable dans l'entrejeu sous Mark Van Bommel également.

Axel Witsel

Que va faire Axel Witsel ? Le vétéran n'a pas prolongé à Gérone suite à la relégation, mais affirmait durant la Coupe du Monde 2026 qu'il espérait encore rester au plus haut niveau possible un peu plus longtemps. Pas question, par contre, d'un retour en Belgique : les supporters du Standard ne doivent même pas en rêver.

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Bien sûr, où que s'écrive l'avenir de Witsel, il y a fort à parier que le quart de finale face à l'Espagne ait constitué ses adieux aux Diables Rouges. Des adieux honorables pour l'un des piliers de la génération dorée, qui va encore prolonger le plaisir un peu plus longtemps en club.

Michy Batshuayi

Il ne doit pas se faire d'illusions : Michy Batshuayi n'a plus d'avenir à l'Eintracht Francfort. Avec un an de contrat restant, il ne rapporte pas grand chose au club allemand mais serait bien inspiré de chercher une porte de sortie, au risque de passer une année charnière sur le banc. À 32 ans, la plupart des attaquants de pointe sont encore dans la force de l'âge.

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Peut-il pour autant revenir en sélection ? La tradition veut qu'un nouveau sélectionneur reparte d'une page blanche, et les n°9 belges ne sont pas légion... mais Batshuayi va devoir rejouer beaucoup, et marquer un maximum. Un départ semble donc à l'ordre du jour, après une saison très difficile et encore compliquée par une blessure au pied.