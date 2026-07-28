De la Ligue des champions à Louvain : OHL officialise la signature d’un nouvel attaquant

Louvain s’est renforcé sur deux fronts ce lundi. Après avoir présenté Jay Shoffner comme nouvel adjoint de Timmy Simons plus tôt dans la journée, le club a également annoncé une arrivée en attaque. Emmanuel Addai quitte Qarabağ et s’engage pour trois saisons à Den Dreef.

Les Louvanistes ont annoncé l’arrivée libre du Ghanéen de 24 ans dans un communiqué et sur les réseaux sociaux. Addai évolue au poste d’ailier gauche et s’est engagé jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d’euros.

Emmanuel Addai a fait ses premiers pas en Europe au FC 93 Bobigny, en France. En 2022, il a rejoint l’AD Alcorcón, où il a acquis de l’expérience dans le football espagnol. Deux ans plus tard, Qarabağ a déboursé un million d’euros pour le recruter.

Emmanuel Addai a joué en Ligue des champions

En Azerbaïdjan, il est devenu un joueur important de l’équipe. En 88 matchs avec Qarabağ, Addai a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives. Il a également disputé la Ligue Europa et la Ligue des champions. La saison dernière, il a joué dix rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Il sait également ce que signifie remporter des trophées. Lors de la saison 2024-2025, il a été sacré champion d’Azerbaïdjan avec Qarabağ. OHL recrute ainsi un ailier qui, malgré son jeune âge, possède déjà de l’expérience dans plusieurs pays et compétitions européennes.

Le directeur sportif ravi de cette signature

Le directeur sportif Gyorgi Csepregi décrit Addai comme un ailier moderne qui correspond au style de jeu souhaité par Louvain. Il a notamment souligné sa vitesse, sa créativité et sa capacité à jouer des deux pieds, ainsi que son accélération et son aptitude à éliminer ses adversaires.





"Il apporte également à Louvain son expérience du plus haut niveau", a déclaré Gyorgi Csepregi. Selon le directeur sportif, plusieurs clubs étaient également intéressés par le Ghanéen.