"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach
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Maxime Estève a décroché un joli transfert au RB Leipzig cet été. Le défenseur central français a rejoint la formation allemande en provenance de Burnley. Le joueur est revenu sur sa première saison en Angleterre, lorsqu’il était entraîné par Vincent Kompany.

Vincent Kompany est désormais l'entraîneur de l'un des plus grands clubs de football au monde, le Bayern Munich. Mais avant son passage en Bavière, le tacticien belge a entraîné Burnley et Anderlecht. Avec le club anglais, il a remporté l'EFL Championship en 2023 avant d'être relégué de la Premier League la saison suivante. L'entraîneur belge a laissé une trace évidente au sein de la formation anglaise, où il est resté entre juillet 2022 et juin 2024.

Maxime Estève encense Vincent Kompany

Maxime Estève a été l'un des joueurs qui a évolué sous les ordres de l'entraîneur belge. Le Montpelliérain n'a pas tari d'éloges à propos de Vincent Kompany : "C’était ma première saison à l’étranger à l’époque. Il n’a été mon entraîneur que pendant six mois, mais il a une compréhension exceptionnelle du football."

"Il m’a aidé à progresser aussi bien en tant que joueur qu’en tant que personne. Je lui souhaite le meilleur, mais bien sûr, nous voudrons prendre les trois points lorsque nous affronterons le Bayern", a-t-il ajouté selon BILD.

Une carrière en croissante évolution

Vincent Kompany a connu le Français lorsqu'il était prêté à Burnley par son club formateur, Montpellier. Suite à ce prêt concluant entre février 2024 et juin 2024, le joueur avait ensuite été transféré contre 12 millions d'euros. Désormais, il a ainsi franchi un nouveau cap en rejoignant le RB Leipzig pour 25 millions d'euros.

Ce transfert au RB Leipzig pourrait permettre à Maxime Estève de faire encore plus monter sa cote, qui ne cesse d'augmenter depuis son départ de Montpellier. Le défenseur central d'1,93 m sera inévitablement l'un des profils de Bundesliga à suivre la saison prochaine.

Maxime Estève veut parfaitement s'intégrer au RB Leizpig

Il a d'ailleurs décidé d'apprendre l'allemand pour s'intégrer encore mieux dans son nouveau club : "C'est une marque de respect. Je veux aussi découvrir la culture et je vais commencer à apprendre l'allemand. Bien sûr, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs français au RB facilite les choses, mais je veux pouvoir parler avec tout le monde au club, et pour cela, l'allemand est indispensable." 

Il se concentre désormais pleinement sur son intégration au RB Leipzig : "Ma première semaine d'entraînement s'est très bien passée. J'ai essayé de parler avec tout le monde. J'aime vraiment ce que je découvre au RB Leipzig. Tout est très impressionnant et très professionnel. Je veux poursuivre sur cette voie et réussir ici."

"Je suis quelqu'un de calme et j'ai les pieds sur terre, mais j'aime prendre des responsabilités en tant que défenseur central. Je veux organiser la défense et transmettre mon expérience aux jeunes joueurs." 

Cette première saison en Bundesliga sera très importante pour Maxime Estève, qui a décidé de mettre toutes les chances de son côté.

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