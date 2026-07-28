Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé

Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé
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Saint-Trond devrait finalement poursuivre l’aventure une saison supplémentaire avec Shogo Taniguchi. Le défenseur de 35 ans était en fin de contrat à la fin du mois de juin et un départ semblait longtemps être le scénario le plus probable, mais les deux parties sont finalement parvenues à un accord.

Arrivé libre à l'été 2024 en provenance d'Al-Rayyan, il avait auparavant effectué toute sa carrière en club au Japon, où il a évolué dans plusieurs équipes. Un retour au pays était de nouveau envisagé cet été. Kawasaki Frontale souhaitait le rapatrier, mais le défenseur a finalement choisi de prolonger son aventure dans le Limbourg.

Depuis son arrivée, il a disputé 53 rencontres avec Saint-Trond, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Il est devenu le capitaine de l'équipe et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif.

Son contrat était arrivé à échéance fin juin, ce qui lui permettait de partir librement. Pendant longtemps, tout laissait penser que son passage au Stayen prendrait fin après deux saisons. 

D'abord la Coupe du monde, ensuite une décision

Shogo Taniguchi ne souhaitait prendre aucune décision concernant son avenir durant la Coupe du monde. L'international japonais a été titulaire à trois reprises lors du tournoi, face aux Pays-Bas, à la Suède et au Brésil.

Lire aussi… Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger
Après la compétition, son dossier a de nouveau évolué. Kawasaki Frontale lui a offert la possibilité de revenir au Japon, mais le défenseur a choisi de poursuivre sa carrière en Belgique, selon le Belang van Limburg. Le Japonais s'apprête ainsi à entamer sa troisième saison sous les couleurs de Saint-Trond. 

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