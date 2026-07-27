🎥 "Ma maman s'était évanouie quand j'ai marqué" : voici le plus beau but de la Coupe du monde 2026

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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🎥 "Ma maman s'était évanouie quand j'ai marqué" : voici le plus beau but de la Coupe du monde 2026
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Le prix du plus beau but de la Coupe du monde a été décerné au joueur capverdien Sidny Lopes Cabral. Le latéral gauche de Trabzonspor a été récompensé pour sa réalisation somptueuse inscrite en seizièmes de finale face à l'Argentine (défaite 3-2 après prolongation).

L'Argentine et le Cap-Vert se sont affrontés en seizièmes de finale de la Coupe du monde le 4 juillet dernier. Si l'Albiceleste s'est finalement qualifiée, cette rencontre n'a cependant pas été une partie de plaisir pour les Argentins, qui ont plus souffert que prévu face au petit poucet africain. Les deux équipes se sont départagées en prolongation.

Un but pour l'histoire, malgré l'élimination

Alors que l'Argentine avait repris les devants en début de prolongation grâce à un but de Lisandro Martínez (92e, 2-1), le Cap-Vert avait ensuite égalisé juste avant la pause (103e, 2-2). C'est ici que Sidny Lopes Cabral a inscrit une frappe enroulée impressionnante depuis le côté gauche de la surface de réparation. Malheureusement pour lui et son équipe, cette réalisation n'a ensuite pas permis à son équipe de se qualifier. Diney Borges a concédé un but contre son camp à la 111e minute de jeu (3-2), permettant aux hommes de Lionel Scaloni de se qualifier.

Mais malgré cette défaite, le Cap-Vert a impressionné les observateurs du monde entier. Alors que peu donnaient cher de la peau de cette équipe, elle est parvenue à se hisser en seizièmes de finale du Mondial et à poser des problèmes à la nation championne en titre.

Ce but de Sidny Lopes Cabral a ébloui la planète football, au point qu'il a désormais été élu but du tournoi. Il a été élu après un vote réalisé sur le site de la FIFA, devançant 12 réalisations sélectionnées. Le joueur ouzbek Eldor Shomurodov (face à la République démocratique du Congo) et le joueur haïtien Wilson Isidor (face au Maroc) complètent le podium.

Sidny Lopes Cabral s'est exprimé sur ce but

Le latéral gauche capverdien est revenu sur son but dans une interview accordée à la FIFA : "Dès que j'ai éliminé mon vis-à-vis, j'ai vu une ouverture et je me suis dit : 'Tente ta chance.' J’ai une bonne frappe des deux pieds. J'ai vu l'espace et j’ai visé la lucarne. J'ai préparé mon tir et j'ai vraiment bien frappé le ballon."

"Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu la frappe filer droit dans la lucarne, je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je viens de faire ?' Je n’arrivais pas à y croire. J'ai regardé mes coéquipiers. Tout le monde hurlait, les mains sur la tête, ivres de joie", a poursuivi le deuxième défenseur de l'histoire à remporter ce prix.

Une ivresse de joie

Un moment complètement surréaliste pour le joueur de 23 ans : "J'ai commencé à courir dans tous les sens. C’est là que j'ai réalisé que je venais d'inscrire un but spectaculaire en phase finale de Coupe du monde. Tout le monde rêve simplement de marquer dans cette compétition. Mais le faire de cette manière, sur une scène aussi grandiose et face à une telle équipe, c'était incroyable. J'étais sur un nuage."

Le joueur révèle même que sa maman était complètement assommée après cet exploit : "Avant le match, j'avais dit à ma mère et à ma petite amie que si je marquais, je courrais vers elles. Quand je suis arrivé au bord du terrain, j'ai vu ma mère en larmes. Elle n'avait même pas réalisé que j'étais là. Tout le monde s'affairait autour d'elle parce qu'elle s'était évanouie au moment du but !"

C'est évidemment l'une des magnifiques histoires que nous a offertes cette Coupe du monde 2026. Il y a trois années encore, le natif de Rotterdam jouait en cinquième division allemande et utilisait des sacs-poubelle pour former des rideaux. Désormais, il a inscrit le plus beau but du Mondial 2026. Une histoire comme seul le football peut nous en offrir.

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