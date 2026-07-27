"Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club

Actuellement en stage de présaison à Sydney avec Chelsea, Roméo Lavia s'est exprimé sur l'avenir du club, qu'il espère voir progresser lors du prochain exercice. Le joueur belge a également pirs la parole sur la ville australienne, qu'il découvre peu à peu.

Les Bleus réalisent actuellement un stage à l'autre bout du monde. Les hommes de Xabi Alonso préparent la nouvelle saison à Sydney, en Australie. Roméo Lavia fait évidemment partie du groupe de joueurs ayant fait le déplacement.

Le milieu de terrain a été interrogé sur l'avenir de Chelsea : "En 2027, l'objectif sera simplement de revenir aux fondamentaux avec le nouvel entraîneur (Xabi Alonso), d'essayer d'assimiler ses idées le plus rapidement possible, puis de connaître le succès, car c'est ce que représente Chelsea."

Roméo Lavia apprécie la ville de Sydney en Australie

Un déplacement en Australie n'est évidemment pas de tout repos. Comment se passent ses premiers pas dans la ville australienne ? "Nous avons travaillé assez tard, donc nous avons simplement essayé de bouger un peu et de nous dégourdir les jambes après le vol. C'est une très belle ville."

"La ville a vraiment l'air très agréable. Je n'en ai pas encore vu suffisamment, mais je pense qu'après l'entraînement, nous aurons peut-être l'occasion d'en découvrir davantage", a-t-il conclu au micro de Football 360 Australia.

🔵🎬 Roméo Lavia on looking forward to next season, Xabi Alonso coming in and what the ambitions are. pic.twitter.com/NnNQInvENR



— 𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬 𝐙𝐨𝐧𝐞 (@TheChelsZoneX) July 26, 2026

Roméo Lavia a connu une nouvelle saison assez compliquée, marquée par plusieurs blessures, lors du dernier exercice. Un schéma qui se répète malheureusement depuis la signature du milieu défensif belge dans le club anglais en août 2023.



Son objectif est désormais clair : convaincre tout au long d'une saison en évitant le plus possible les blessures. Il pourrait évidemment être l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League s'il parvenait à être régulier. Son talent est indéniable, mais pour l'instant, il ne donne pas le rendement attendu par Chelsea. La saison 2026-2027 sera-t-elle enfin la bonne pour le natif de Bruxelles ? Réponse la saison prochaine.