Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Il ne manque plus que l'officialisation, qui ne tombera forcément pas avant le match de gala de ce soir entre le Standard et la Juventus. Loïs Openda va quitter la Vieille Dame : après la presse italienne, c'est la presse française qui le confirme.