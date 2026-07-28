Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente
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Il ne manque plus que l'officialisation, qui ne tombera forcément pas avant le match de gala de ce soir entre le Standard et la Juventus. Loïs Openda va quitter la Vieille Dame : après la presse italienne, c'est la presse française qui le confirme.

Nicolas Baccus

Openda bientôt officiellement joueur de l’OL

Loïs Openda a réussi sa visite médicale à Lyon ce lundi. L'officialisation de son transfert pourrait bien avoir lieu ce mardi. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Gones. Des dernières discussions sont toujours en cours afin de compléter certaines formalités contractuelles, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri.

Pour rappel, le buteur va signer à l'OL sous la forme d'un prêt de trois millions d'euros, sans option d'achat. Le club de Ligue 1 prendra en charge une bonne partie de son salaire, ce qui a convaincu la Juventus d'accepter le deal. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que l'opération soit officialisée.

Nicolas Baccus

Loïs Openda annonce une heureuse nouvelle

Alors que Loïs Openda s’apprête à devenir officiellement un joueur de l’Olympique Lyonnais, le buteur a également partagé une heureuse nouvelle sur Instagram ce lundi soir. Il va devenir papa pour la deuxième fois.

Le joueur a annoncé la nouvelle via une photo publiée sur son compte Instagram, en collaboration avec sa femme, Lise. "Merci mon Dieu pour cette nouvelle bénédiction dans notre famille. “C’est pour cet enfant que je priais, et le Seigneur a exaucé la prière que je lui avais adressée.” 1 Samuel 1:27", a écrit Loïs Openda.

Il ne manque plus que l'officialisation, qui ne tombera forcément pas avant le match de gala de ce soir entre le Standard et la Juventus. Loïs Openda va quitter la Vieille Dame : après la presse italienne, c'est la presse française qui le confirme.

Il y a quelques jours de ça, nous vous partagions une information en provenance de la Gazzetta dello sport : tout était réglé pour que Loïs Openda devienne le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais. Après une saison complètement ratée à la Juventus, le Belge cherchait une porte de sortie pour la saison 2026-2027 - et ce alors qu'il venait... d'y être transféré définitivement, l'option d'achat posée par le RB Leipzig étant obligatoire si certaines conditions étaient remplies.

S'il avait été cité à Lens, le club où il s'est révélé en Ligue 1, c'est bien à l'OL que Loïs Openda va signer. C'est désormais L'Equipe qui le confirme, et qui donne quelques détails supplémentaires sur le deal passé entre la Juventus et le club rhodanien. 

Pas d'option d'achat fixée par la Juventus ? 

La principale différence entre les informations de L'Equipe et celles des médias ayant relayé l'information auparavant, c'est que selon le quotidien français, la Juventus n'aurait inclus aucune option d'achat dans le prêt d'Openda à l'Olympique Lyonnais.

Openda Lois
© photonews

L'OL devrait payer environ 3 millions d'euros pour accueillir le Belge en prêt, tandis que la Juventus prendra en charge la majeure partie de son salaire conséquent et hors de portée du club français (Openda toucherait environ 8 millions d'euros brut).

Pour rappel, la Juventus avait été forcée de débourser 40 millions d'euros pour Loïs Openda au terme d'une saison lors de laquelle le Belge n'avait inscrit que 2 buts en 34 rencontres. L'option d'achat, cependant, dépendait de résultats collectifs plutôt qu'individuels : il suffisait que la Juventus termine dans les places européennes pour qu'elle soit levée. Dès le mois d'avril, la messe était dite... au grand dam de la Vieille Dame.

L'objectif de la Juve est donc clair : espérer que Loïs Openda retrouve en France les dispositions qui lui avaient permis d'inscrire 21 buts en 42 matchs pour le Racing Lens, et de décrocher son transfert (pour... 40 millions d'euros) au RB Leipzig. L'été prochain, fort d'une belle saison, Openda attirera plus d'intérêt et pourra rapporter un montant plus conséquent que celui que pourrait mettre l'Olympique Lyonnais en cas d'option d'achat. 

Officialisation après le match face au Standard ? 

Si tout est désormais réglé à en croire à la fois la presse italienne et L'Equipe, l'officialisation ne tombera pas tout de suite. En effet, Loïs Openda fait partie des joueurs repris par Luciano Spalletti pour le match de gala de ce samedi à Sclessin. L'entraîneur de la Juventus manque d'attaquants. On croise donc les doigts pour que le Diable Rouge ne se blesse pas ce soir...

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