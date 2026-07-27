Accord trouvé : un capitaine de Pro League va prolonger

Shogo Taniguchi entame sa troisième saison du côté de Saint-Trond. Le capitaine des Canaris entend continuer à s'inscrire dans la durée au Stayen.

Dès son arrivée en Pro League en provenance d'Al-Rayyan, Shogo Taniguchi avait stabilisé la défense de Saint-Trond. Sa rupture du tendon d'achille l'avait laissé de longs mois sur la touche, jouant un bien sale tour à Felice Mazzù. Il avait cruellement manqué à l'équipe, qui n'avait assuré son maintien que via les Playdowns.

La saison dernière, l'international japonais a été un pion incontournable de Wouter Vrancken dans l'arrière-garde trudonnaire. Il était d'ailleurs le capitaine attitré des Canaris, avant de partir à la Coupe du Monde. Aux Etats-Unis, il a d'ailleurs disputé l'intégralité du seizième de finale perdu de toute justesse contre le Brésil.

Un avenir en suspens jusqu'à ce lundi

De retour de ses vacances, le défenseur nippon est désormais à nouveau entièrement focus sur Saint-Trond. Il y prépare même la prolongation de son contrat. Son bail était en effet arrivé à échéance, de quoi laisser les deux parties dans l'incetitude durant les congés du principal intéressé.

Het Nieuwsblad rapporte ainsi que club et joueur ont trouvé un accord ce lundi, malgré un certain pessimisme initial dans le dossier. Shogo Taniguchi solidifiera donc à nouveau la défense trudonnaire dans les mois à venir.