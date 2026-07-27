Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

La RAAL tient son nouvel attaquant. Les Verts viennent d'annoncer la venue de Mustapha Isah, qui évoluait à Kristiansund, dans le championnat norvégien.

C'était décidément trop calme : après un début de mercato marqué par 12 arrivées, la cadence s'était légèrement ralentie à l'Easi Arena ces derniers jours. Mais l'activité a repris cette après-midi, avec l'annonce d'une treizième recrue.

Les Verts ont cette fois renforcé leur secteur offensif, orphelin de Pape Moussa Fall et de Jerry Afriyie. Après Elias Filet, auteur d'une saison à 21 buts en deuxième division suisse, le groupe va accueillir un autre avant-centre en la personne de Mustapha Isah.

Un nouveau profil pour Edward Still

Il s'agit d'un Nigérian de 22 ans, qui évoluait dans le club norvégien de Kristiansund. Ses premiers pas en Europe, le joueur les a toutefois effectués au Danemark, avec un transfert au FC Randers, qui l'a prêté à l'IK Start. En deuxième division norvégienne, il s'est illustré en claquant 6 buts en 12 matchs.



Transféré à Kristiansund en janvier 2025, Isah renseigne 9 buts et 5 assists en Eliteserien, évoluant également parfois dans un rôle d'ailier. Malgré deux ans et demi de contrat sur place, c'est à la RAAL qu'il poursuivra sa carrière. le championnat étant décalé par rapport à la compétition belge, La Louvière accueille un joueur disposant déjà d'un certain rythme.