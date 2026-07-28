L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière
Photo: © photonews
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L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026, Slavko Vinčić, met un terme à sa carrière. Le Slovène de 46 ans a donc terminé sa carrière par la plus prestigieuse des rencontres possibles et imaginables.

La Fédération slovène de football l'a annoncé ce dimanche, pile une semaine après la finale entre l'Espagne et l'Argentine (1-0), où Slavko Vinčić a été désigné arbitre principal. Dans cette rencontre, il avait notamment pris la décision forte d'expulser Enzo Fernández à la 90+3e minute de jeu.

Durant sa carrière, il a notamment été au sifflet de la finale de la Ligue des champions en 2024 entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Il a également dirigé la finale de l'Europa League en 2022 entre Francfort et les Rangers.

Une fin de carrière de rêve

Il n'aurait évidemment pas pu rêver mieux pour terminer sa carrière d'arbitre qu'une finale de Coupe du monde. Slavko Vinčić s'était d'ailleurs montré très ému au moment où il a appris qu'il serait au sifflet de la rencontre. La FIFA avait partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant le Slovène en larmes, applaudi par ses collègues arbitres. Après Anthony Taylor, c'est désormais un nouvel arbitre important du football mondial qui se retire.


Né à Maribor, en Slovénie, Slavko Vinčić a étudié à l'Université de cette même ville et obtenu un bachelier en sciences entre 1998 et 2002. En 2000, il a officiellement intégré l'Association slovène des arbitres de football avant de devenir arbitre UEFA en 2010.

On ignore désormais de quoi sera faite la suite de l'aventure de Slavko Vinčić, mais une chose est sûre : il restera à jamais une personnalité importante du monde de l'arbitrage. Être au sifflet d'une finale de Coupe du monde et de Ligue des champions, peu d'arbitres peuvent s'en vanter. Il est désormais prêt pour un nouveau chapitre de sa vie, reste à voir de quoi il sera fait.

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