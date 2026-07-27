Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

Le nom de Pietro Tomaselli vous dit-il quelque chose ? Formé à Anderlecht dès son plus jeune âge, il était alors starifié par les réseaux sociaux et YouTube, et posait aux côtés de Rudi Garcia lors de sa signature à la Roma. Désormais âgé de 21 ans, il s'est engagé... en D1 maltaise.

Rudi Garcia a-t-il repensé, lors de son arrivée à la tête des Diables Rouges, à ce tout jeune belge aux côtés duquel il posait en 2014 ? S'est-il demandé s'il était sélectionnable, s'il avait percé au plus haut niveau comme on le lui promettait ? Se rappelait-il seulement de son nom ?

Son nom, c'est Pietro Tomaselli, et cette photo - ainsi que l'intérêt démesuré autour de ce ket de 9 ans à peine - lui a peut-être fait plus de mal que de bien. Un simple regard sur les titres des médias à l'époque donne une idée de la folie. France 3 parlait de "petit prodige belge" (et évoque dans le même article un certain... Rayane Bounida, alors âgé de 7 ans!) ; L'Equipe utilisait le même terme, soulignant que ce sont notamment ses exploits sur YouTube qui avaient fait de Tomaselli un véritable phénomène des réseaux.

Forcément encouragé par un entourage qu'on imagine un peu dépassé par cet engouement et qui parle d'un accueil "digne de Maradona" à la Roma pour son petit bout de chou de même pas 10 ans, Pietro Tomaselli se retrouve donc dans un véritable maelström médiatique difficile à gérer.

"Je pleurais après chaque entraînement"

Une visibilité qui pèsera très lourd sur les épaules du (très) jeune Pietro. "On parlait tellement de moi, ça m'affectait et je jouais avec une pression énorme. Même les commentaires sous les vidéos me blessaient ; je les lisais tous", déclare-t-il bien plus tard à La Repubblica, alors qu'à l'âge de 18 ans, il tente de se (re?)lancer en Espagne après avoir remporté des titres en équipes de jeunes en Italie.

Campioni d Italia U 17 💛❤️ pic.twitter.com/MGkLg8UiBI



— Pietro Tomaselli (@Pietro10_BE) June 30, 2021

Les encouragements de Francesco Totti et Daniele De Rossi ("ils me disaient de persévérer, que j'étais très bon") ne suffiront pas : au terme de son passage à la Roma, l'intérêt pour Tomaselli est retombé. "Les premières années ont été difficiles, je pleurais après chaque entraînement", se rappelle le prodige. Quand vous êtes comparé tout jeune à Lionel Messi par des médias comme TF1, difficile d'accepter quand, à l'approche de votre majorité, vous êtes laissé libre par votre club et devez vous contenter des équipes de jeunes de la SPAL, puis d'un club de D4 espagnole.

Tomaselli s'engage à... Malte : enfin une saison pleine ?

Aujourd'hui, Pietro Tomaselli n'a jamais que 21 ans : un âge auquel de nombreux joueurs percent dans le football professionnel. On l'aurait presque oublié dans un monde du football où signer son premier contrat pro à 15 ans et être géré par un agent bien plus tôt encore est presque devenu la norme.

À 21 ans, donc, Tomaselli a signé au Birzebbuga FC. Si vous ne connaissez pas, c'est normal : il s'agit du promu en D1 maltaise. Un championnat où l'on signe rarement si tout se passe bien : à Malte, Pietro pourra parler pression médiatique avec Joseph Minala, l'ancien enfant-roi de la Lazio Rome désormais âgé de 29 ans, et football belge avec Isaac Christie-Davies, passé par l'AS Eupen.

Surtout, Pietro Tomaselli tentera enfin de réaliser une saison pleine, dans un championnat professionnel de D1 - peu importe le niveau. Le talent et les qualités techniques, tout le monde s'accorde à le dire, sont toujours là. Il n'est pas encore trop tard... mais l'horloge tourne.