Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas ont évité un faux pas contre l'Ouzbékistan. Cody Gakpo a offert la victoire aux Oranje avec deux penalties, mais Bart Verbruggen a quitté le terrain avant la fin de la rencontre.

Les Pays-Bas se sont imposés sur le fil 2-1 contre l'Ouzbékistan à New York. Après leur défaite face à l'Algérie à Rotterdam, les Néerlandais se rassurent avant d'affronter le Japon, la Suède et la Tunisie dans la phase de poules du Mondial. Pour l'Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, c'est un deuxième revers de suite.

Cody Gakpo pour sauver les Pays-Bas

Cody Gakpo a sauvé les siens en inscrivant un doublé sur deux penaltys. Le premier est tombé à la demi-heure de jeu, et le second tout au bout du temps additionnel, à la 97e minute. Les Pays-Bas ont cruellement manqué de réalisme pendant le match et se sont fait peur en fin de rencontre.

Guus Til a reçu un carton rouge à cause d'une faute de main, laissant son équipe à dix. L'Ouzbékistan a profité de cet avantage pour égaliser à la 92e grâce à Igor Sergeev, mais Gakpo n'était pas de cet avis.

Un autre blessé avant le début de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Bart Verbruggen, titulaire dans les cages des Pays-Bas, n'a pas terminé la rencontre. L'ancien gardien d'Anderlecht a dû céder sa place après s'être blessé au dos sur une sortie aérienne. Son état inquiète son pays à l'approche de la Coupe du monde.

Ce pépin physique inquiète beaucoup la sélection néerlandaise, qui a déjà perdu Jurriën Timber sur forfait plus tôt dans la journée. Perdre un deuxième joueur majeur avant le début de la compétition serait un très gros coup dur.





Le prochain match des Pays-Bas est prévu le 14 juin face au Japon. Ce sera leur première rencontre dans le groupe F. Ils enchaîneront contre la Suède le 20 juin et face à la Tunisie le 26 juin.