La RAAL La Louvière lance son mercato : première recrue de l’ère Edward Still

La RAAL La Louvière présente la première recrue de l'ère Edward Still. Siad Gourville arrive en provenance de Boulogne-sur-Mer et semble remplacer Maxence Maisonneuve, en discussions avancées avec le Wisla Cracovie.

Quinzième de la phase classique pour sa saison de retour en Jupiler Pro League, la RAAL La Louvière n'a échoué qu'à trois petits points des Europe Play-Offs, mais a dû passer par les play-downs pour assurer son avenir en Jupiler Pro League.

L'essentiel est assuré pour les Loups, qui vont pouvoir se consacrer à leur deuxième saison dans l'élite... la première sans Frédéric Taquin, parti après huit saisons, quatre montées et trois titres. C'est Edward Still qui a été nommé pour lui succéder.

Une nouvelle page s'ouvre donc à l'Easi Arena, où l'on tient désormais la première recrue de l'ère Still. L'information est officielle : la RAAL accueille Siad Gourville, défenseur central âgé de 26 ans, qui arrive en provenance de Boulogne-sur-Mer, en Ligue 2, où il a disputé trente rencontres cette saison pour plus de 2.300 minutes de jeu.

Un grand défenseur comme première recrue de l'été à la RAAL

"Avant d’arriver sur la Côte d’Opale, notre nouveau défenseur a joué à Dijon et à Guingamp, ainsi que dans les équipes de jeunes de l’AJ Auxerre, où il a fait ses classes depuis ses 15 ans. Grand d’1m98, Siad est un leader en défense qui se veut également rapide et intransigeant dans les duels. Bienvenue chez les Loups, Siad !", présente la RAAL dans son communiqué.

Une première recrue qui en appellera d'autres pour la RAAL, qui doit se renforcer pour faire face à la série à dix-huit clubs et sans Play-Offs de la saison prochaine. Les Loups recrutent notamment offensivement, puisque Pape Moussa Fall (Metz) et Jerry Afriyie (Al-Qadsiah), qui étaient prêtés, retournent dans leur club respectif. C'est aussi le cas de Majeed Ashimeru (Anderlecht) et Cristian Makaté (Union), tandis que Maxence Maisonneuve est quant à lui courtisé et notamment par le Wisla Cracovie, avec qui les discussions sont avancées.



